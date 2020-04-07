温貞菱人生首次披上婚紗　蕾絲蓬裙太浪漫直呼「想打包帶走」

▲温貞菱人生首披婚紗獻給LinLi Boutique 。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

金鐘視后温貞菱陸續出演《陽光普照》、《傀儡花》知名度大漲，這回受到LinLi Boutique一眼相中，成為品牌30年來首位形象女星，温貞菱演繹最新高級訂製白紗仙氣逼人，也讓粉絲提前一睹她披上婚紗的絕美瞬間。

▲温貞菱成為品牌30年來首位形象女星，演繹了兩套最新款高級訂製白紗仙氣逼人 。

温貞菱與黃河交往六年感情相當穩定，此次受到LinLi Boutique相中成為品牌30年來首位形象女星，分別演繹了兩套最新款高級訂製白紗，以及四套跨海集結的歐美紅毯夯牌禮服，頗有新嫁娘的氣息。第一套層層壓摺的立體蓬裙白紗，於拍攝前3天才完工，顛覆温貞菱日常的文青形象，賦予其收腰、蓬裙和美背的設計，更為仙氣逼人。而後温貞菱換上2020春夏白金系列的金銀蕾絲白紗，前方深Ｖ至肋骨、後方挖背至腰部的剪裁，正好突顯身材的立體有型，温貞菱更偷偷於拍攝前加強了胸部及背部的美白，把最美的一面呈現在鏡頭中。

▲西班牙高訂Isabel Sanchis不對稱黑色晚裝命中温貞菱獨特審美； Galvan London以簡潔俐落線條彰顯她的率性。

除了高訂婚紗服務外，温貞菱分別詮釋了獨家引進的西班牙高訂Isabel Sanchis標誌性的立體結構不對稱黑色晚裝，簡約洗鍊及不對稱的剪裁款式命中温貞菱獨特審美。英倫品牌Galvan London以簡潔俐落的線條收服一票女星，温貞菱選擇全白流蘇背心搭配同色寬版西裝褲，在律動間大展中性率性。

▲西班牙的Yolancris頗具戲劇張力的紅色羽毛修身禮服和蝴蝶節短禮服都讓温貞菱想打包帶走 。

全球十大婚紗品牌來自於西班牙的Yolancris，以維多莉亞時期的復古為靈感頗具戲劇張力，包括紅色羽毛修身禮服和蝴蝶節短禮服皆為品牌早秋的最新晚裝，上身艷麗不顯俗套，更讓温貞菱直呼想要全部打包帶走，可見喜愛程度。

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