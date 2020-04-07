Under Armour口罩曝光！「摺紙設計」易收進口袋　預計每周產10萬個

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受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，加入製造口罩的行列成為全球服裝產業之趨勢。繼New Balance曝光口罩設計後，美國運動大廠Under Armour（UA）正式對外公布自家設計的「摺紙風口罩」，其中，首批的1,300個口罩已經交付馬里蘭大學醫療系統（UMMS），以體現Under Armour對社區健康和福祉的承諾。

▲Under Armour公布自家設計的摺紙風口罩。（圖／翻攝自UA官網）

此次Under Armour集合材料學家、服飾設計師、鞋款設計師等50多名員工來討論口罩的製作，並尋求幫助醫療機構的最佳解決方案，因此無需縫製的一體式口罩便正式誕生。





▲集合材料學家、服飾設計師、鞋款設計師等50多名員工來討論口罩的設計。（圖／翻攝自UA官網）

這款採用「摺紙風格」設計的口罩，能夠輕易放置於醫療工作者的口袋中，目前Under Armour預計每周製造10萬個口罩、專門配備以及防護衣，以提供美國馬里蘭州的醫療體系使用。

▲Under Armour預計每周製造10萬個口罩。（圖／翻攝自UA官網）







▲專門配備與防護衣也會提供給馬里蘭州的醫療體系。（圖／翻攝自UA官網）

然而，在一則公開的信件中，Under Armour表示自成立以來便替運動員提供優秀的運動裝備，現在全球醫療體系面臨困境，所以Under Armour就利用製造運動裝備的經驗，來幫助醫療體系預防新冠肺炎的傳播。

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