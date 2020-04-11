YEEZY大軍壓境4月鞋壇！黑魂、全反光設計領銜　趕緊筆記販售時間

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根據爆料大神YEEZY MAFIA透露，Yeezy大軍再次席捲4月的鞋壇，這次肯爺（Kanye West）一次帶來多款限量球鞋，當中包括新一代的Adidas Yeezy Boost 700 V3黑魂配色與最受歡迎的Adidas Yeezy Boost 350 V2全反光設計，有興趣的鞋迷趕緊筆記販售時間，準備去排隊購買吧！

1.Adidas Yeezy Boost 700 V3「Alvah」

繼去年12／23發售「Azael」配色後，「Alvah」黑魂配色便在今年2／15發行，但當時發售數量稀少，因此Adidas也決定在4月對該配色進行補貨，並且迎來兒童與嬰兒尺寸。預計將於4／11發售，定價為美金200元（約台幣6,000元）。

在 Instagram 查看這則貼文 HanZuYing（@hanzuying）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 7 日 上午 6:09 張貼

2.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Linen」

「Linen」的意思為亞麻，因此該鞋款將以米黃色為主調，並於內襯、側邊半透明設計與鞋底分別加入淡藍色與淺粉色，進而增加春季氣息，預計將於4／18發售，定價為台幣8,800元。

在 Instagram 查看這則貼文 YANKEEKICKS（@yankeekicks）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 上午 6:44 張貼

3.Adidas Yeezy Boost 700 MNVN「Bone White」

Yeezy Boost 700 MNVN相較於Yeezy Boost 700來看，設計方面不僅刪除側邊的線條設計，還將整體材質改以尼龍為主，最後搭配反光的「700」字樣來完成設計。另外，該鞋款只會在指定城市發售。預計將於4／25發售，定價為美金220元（約台幣6,600元）。

4.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Cinder Reflective」

延續「Cinder」設計的「Cinder Reflective」，其設計同樣以碳黑搭配焦糖鞋底為主，不過，該鞋款還在側邊的半透明設計則加入反光設計增加豐富度，進而提供鞋迷更多選擇。預計將於4月發售，定價為台幣8,800元。

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