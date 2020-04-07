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抗疫「在家紓壓」商品熱賣　台隆手創館按摩小物5折起

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▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣，台隆手創館推按摩商品5折促銷。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情在台升溫加上春假大批出遊潮，民眾準備在家迎接又一波的「防疫居家休閒」，生活用品通路商台隆手創館表示，自疫情狀態升溫後，「在家紓壓」成為顯學，許多民眾開始購買在家打發時間的商品，包括調理家電、紓壓、娛樂小物銷量都提高30%，近期迎來母親節檔期，4／10前也推出單筆消費滿2,500元，送200元抵用券優惠。

▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

近期因防範群聚感染，許多公司行號採取在家工作型態，加上民眾出門意願降低，能紓壓的小物銷量也逐漸提升，因應母親節檔期，台隆手創館也以「媽咪的放鬆時光」為主題，針對按摩小物推出特惠，以Concern的U型按摩頭枕為例，原價1,980元，特價僅需999元就能帶回家，等同打5折。

▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

其他如康生24Ｋ閃黃金鍺石滾輪美顏棒，原價1,980元，特價1,380元；Lourdes日式溫熱揉捏捶打按摩坐墊和室椅，原價3,280元，特價2,990元。

▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

此外，紓壓也包括「在家保養」，近期引進日本2年前話題商品「舒柔去角質潔顏手套」，號稱沾水可吸附髒污與皮脂，去除老廢角質，且可多次使用，約2、3個月更換即可，售價900元起至1,000元，還有泡澡用經絡疏通肩頸枕，其吸盤可吸附在浴缸中，能貼近任何喜歡的位置，兩種不同大小突起點就像手指頭，能鬆開肌肉的僵硬，不僅頭頸肩膀，也可以針對背、腰使用，售價500元。

▲民眾防疫在家舒壓小物熱賣。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

而即起至5／10為母親節優惠檔期，加入台隆電子會員，4／10前單筆滿2,500元贈200元抵用券（全台限量3,000份）；4／11至4／30單筆消費滿2,500元，贈HANDS經典帆布托特包與50元折價券（全台限量4,000份）；5／1至5／10單筆消費滿3,000元贈200元抵用券（全台限量2,000份）。

關鍵字：

台隆手創館, 母親節, 紓壓, 抗疫, 按摩, 熱賣
fashion.net

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