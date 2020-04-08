KANGOL推「雙面漁夫帽」超划算　跟上動物紋、渲染風還可折疊收納！

▲KANGOL 2020春夏新帽款，可收納、雙面戴的漁夫帽太酷了！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

英國帽飾品牌KANGOL近年已成為潮人們不可不知的品牌，袋鼠LOGO刺繡的帽款更是必須擁有，像是漁夫帽、貝雷帽、鴨舌帽等經典帽型，都深受國內、外時尚名人的喜愛。今年春夏KANGOL加入了歐美風渲染元素、動物元素，還有可收納、雙面戴的特殊功能，同時利用舒適透氣的材質來對付悶熱夏日，相當值得一看。

今年春夏，KANGOL將歐美時下非常流行的「渲染元素」融入了漁夫帽與棒球帽，衍生自2020年的Pantone年度色「經典藍」，透過暈染的手法將布料染上斑斕的色彩，每一頂都是獨一無二。且本季中獨有這款「渲染漁夫帽」在內部附有小暗袋，可將整頂帽子摺疊成超小的體積，十分方便攜帶、收納。

▲渲染漁夫帽NT＄2,280、渲染棒球帽NT＄2,080。

而本季最划算的單品非這款「雙面漁夫帽」莫屬，一面是條紋造型的斜紋布料，造型搶眼，另一面則是透氣的素色網眼布料，一個帽子當兩個戴，呈現出不同的風貌，跟著穿搭、心情隨意做變換，自由度相當高。

▲雙面漁夫帽NT＄2,880。

另外，相當受到女生們喜愛的「鐘形帽」也全新推出了夏季版本，不僅採用了通風薄透的材質，更延長了帽沿的長度，遮陽效果大大提升，尤其是本季新推出的暗粉紅色，帶有點灰調的粉色不會過於少女，滾邊設計則增添了可愛氣息，適合喜歡街頭風的女孩。

▲鐘形帽NT＄2,980。

各家品牌都推的「動物紋」，也是今年的大勢元素之一，搭配經典鐘形帽款，KANGOL今年春夏也跟上這波風潮，推出了黑白斑馬紋、丁香紫色豹紋以及老虎紋等款式，絕對讓你成為街上最搶眼。

▲動物紋鐘形帽NT＄2,980。

▲後背包NT＄5,780、側背包NT＄2,280。

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