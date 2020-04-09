fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／本季大熱的微性感「透膚襯衫」　必學3個搭配公式連結日系時髦

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

文字。 圖片／Dappei

春季來臨，雖然現在台灣的氣溫還是不太穩定，面對外出忽冷忽熱的季節，想穿出合適的造型溫度當然也不能少了春天元素，此時就想將衣著換上淡柔清爽的風格，像是近期日本熱門的時髦單品「透膚襯衫」是非常推薦在本季穿著的款式，輕薄的材質不僅能製造涼爽感受，即使早晚偏涼只要外搭一件外套便能增加層次度，想知道透膚襯衫有哪些搭配參考就一起來看看吧！

#Look 1

小立領剪裁的透膚襯衫，能讓脖子周圍看起來顯得簡單又乾淨，如果在找尋適合外出逛街或者出遊的造型，不妨選擇透膚襯衫內搭T或背心，瞬間製造輕鬆休閒的穿搭印象，下半身加上牛仔褲就很好看加分。

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

#Look 2

每天上班前總是站在衣櫃思考許久，心想該怎麼變換上班族造型才能營造不一樣的風格樣貌，嘗試以透膚襯衫、高腰寬褲，並利用上衣內紮方式使衣著顯得高挑又纖細之外，再踏上平底鞋展現知性氣息。

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

#Look 3

當想提升女人味十足的魅力時，推薦運用透膚材質的襯衫混搭，微微露出身體肌膚的款式，讓整體擁有微性感的迷人視覺，選搭背心洋裝或印花長裙，為春季穿著連結深刻難忘的日系品味。

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▲透膚襯衫。（圖／Dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

還在思考換季時該怎麼穿搭理想造型嗎？從透膚襯衫搭配開始為春季注入一股優雅的時髦Look ，結合T 、牛仔褲、高腰長褲、長裙或洋裝混合，使每天都可帶來與眾不同的多變風格。

文字編輯：Layla Chen

「李聖經」簡約時髦 OOTD 學習指南！冬季法寶就靠白襯衫、貝蕾帽穿出時髦感！

還在煩惱上班造型怎麼搭？透過 3 款「襯衫」混搭，為日常營造優雅的上班族穿搭！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 淡柔清爽, 日本, 透膚襯衫, 內搭T, 高腰寬褲, 洋裝
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

全智賢洗衣店大跳怪舞　新廣告釋出笑翻網友：女神崩壞還是美

全智賢洗衣店大跳怪舞　新廣告釋出笑翻網友：女神崩壞還是美

《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌

《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌

布丁、鬆餅都讓人驚豔！全台7間「珍珠奶茶」創意甜點　收進踩點清單

布丁、鬆餅都讓人驚豔！全台7間「珍珠奶茶」創意甜點　收進踩點清單

12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好 LV全白口罩曝光！「感謝工匠自願復工」　將生產數十萬枚供醫療前線 安格斯12星座一周運勢4/6-4/12　壞脾氣報到！牡羊、射手、水瓶請淡定 柴犬紙幣萌到捨不得花！變成造型皮夾好實用　2款新色台灣就能買 兩腳穿不同色才時髦！DSM聯手愛迪達搶錢　Stan Smith「黑白雙煞」突襲　　 GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段 打開女星化妝包！吳謹言深色勾勒眼尾，打造靈動大眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面