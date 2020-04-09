Dappei／本季大熱的微性感「透膚襯衫」　必學3個搭配公式連結日系時髦

文字。 圖片／Dappei

春季來臨，雖然現在台灣的氣溫還是不太穩定，面對外出忽冷忽熱的季節，想穿出合適的造型溫度當然也不能少了春天元素，此時就想將衣著換上淡柔清爽的風格，像是近期日本熱門的時髦單品「透膚襯衫」是非常推薦在本季穿著的款式，輕薄的材質不僅能製造涼爽感受，即使早晚偏涼只要外搭一件外套便能增加層次度，想知道透膚襯衫有哪些搭配參考就一起來看看吧！

#Look 1

小立領剪裁的透膚襯衫，能讓脖子周圍看起來顯得簡單又乾淨，如果在找尋適合外出逛街或者出遊的造型，不妨選擇透膚襯衫內搭T或背心，瞬間製造輕鬆休閒的穿搭印象，下半身加上牛仔褲就很好看加分。

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#Look 2

每天上班前總是站在衣櫃思考許久，心想該怎麼變換上班族造型才能營造不一樣的風格樣貌，嘗試以透膚襯衫、高腰寬褲，並利用上衣內紮方式使衣著顯得高挑又纖細之外，再踏上平底鞋展現知性氣息。

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#Look 3

當想提升女人味十足的魅力時，推薦運用透膚材質的襯衫混搭，微微露出身體肌膚的款式，讓整體擁有微性感的迷人視覺，選搭背心洋裝或印花長裙，為春季穿著連結深刻難忘的日系品味。

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Dappei 結語：

還在思考換季時該怎麼穿搭理想造型嗎？從透膚襯衫搭配開始為春季注入一股優雅的時髦Look ，結合T 、牛仔褲、高腰長褲、長裙或洋裝混合，使每天都可帶來與眾不同的多變風格。

文字編輯：Layla Chen

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