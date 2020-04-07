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伯爵上億元祖母綠項鍊玩變身　5種戴法吸貴客

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▲伯爵舉辦總值12億元的鑠金之旅頂級珠寶暨腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

儘管天氣陰晴不定，新冠肺炎疫情也令人鬱悶，瑞士珠寶鐘錶名家伯爵（PIAGET）帶來陽光與熱力，今起於台北101專賣店舉辦「Golden Oasis鑠金之旅」頂級珠寶暨腕錶展二部曲，端出總值12億元，近130件作品，最貴重為身價高達1億1400萬元的綠洲秘境祖母綠鑽石長鍊，可轉換成胸針、手鍊等5種佩戴方式，將精巧設計與匠心工藝發揮地淋漓盡致。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴9,100,000元蔥鬱綠洲祖母綠鑽石耳環，以及此次珠寶展最高價的綠洲秘境祖母綠鑽石項鍊114,000,000元。（圖／品牌提供，以下同）

頂級的哥倫比亞祖母綠是此次伯爵珠寶展的焦點，詮釋伯爵探索的漠地綠洲再適合不過，最高價的綠洲秘境祖母綠圓珠項鍊主石為22.06克拉枕形切割的祖母綠，搭配鑲滿美鑽的棕櫚葉造型格外亮眼，再垂墜圓珠流蘇成就華美長鍊，若想簡約一些可取下流蘇，或變身為胸針、祖母綠圓珠手鍊，多變且實戴；而相同設計概念的蔥鬱綠洲祖母綠鑽石耳環，則以極為修飾臉型的線條搶風頭。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴熾熱之光紅寶石鑽石耳環3,580,000元與鏤空玫瑰鑽石手環。

除了充滿生命力的綠洲，光亦是伯爵的重要主題，選用紅寶石、尖晶石與粉紅藍寶石三種層次的紅色調，詮釋夕陽時分的迷人光影，當中「漠地日虹」項鍊亦可將墜飾拆下作為胸針；而漠地之泉主題珠寶則由藍寶石當主角，精選上乘藍寶石搭配猶如飛濺水花的鑽石線條，相當生動。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）

▲墜飾可拆下當胸針的「漠地日虹」紅寶石鑽石項鍊（左）8,950,000元，鑲嵌粉紅藍寶石、尖晶石與鑽石耳環6,350,000元。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）
▲主石為4.01克拉橢圓形切割IF豔彩黃鑽戒指（左）18,800,000元，鑲嵌13.15克拉橢圓形切割馬達加斯加藍寶石的鑽石面紗戒指23,400,000元。

伯爵同時呈現Sunlight Escape系列多件設計感強烈的祖母綠作品，以及品牌經典的玫瑰珠寶，一款結合內填琺瑯工藝的Rose Extraordinaire鑽石胸針，美鑽勾邊的紅色琺瑯花瓣凸顯1.58克拉主鑽，盛開模樣成功吸睛。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）

▲Sunlight Escape祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊23,700,000元，耳環5,350,000元。

▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）▲▼伯爵PIAGET 。（圖／公關照）
▲「極致魅惑」頂級珠寶珍珠流蘇耳環（左）2,540,000元，Rose Extraordinaire內塡琺瑯工藝頂級珠寶鑽石胸針4,680,000元。

關鍵字：

伯爵, PIAGET
fashion.net

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