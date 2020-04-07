韓劇《夫婦的世界》「小三潤唇膏」爆紅，國民品牌350元有找！

▲韓素希演活小三，美麗的外貌讓人恨得牙癢癢。（圖／翻攝自JTBC，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓劇《夫婦的世界》劇情描述著老公外遇，正宮抽絲剝繭且對尬小三的劇情，明快節奏讓收視率不斷飆升。老婆開始懷疑老公起因於一支櫻桃口味潤色護唇膏，這支護唇膏也隨劇掀起討論度，原來它是國民品牌Siero，標榜潤色且有著淡淡果香，全系列一共推出13色調。

將潤唇膏放入男主角的口袋的正是最強小三韓素希，更有嫩版宋慧喬之稱。劇中她使用的這款Siero潤唇膏畫面一齣，讓這款平價商品再掀討論，其實這款潤唇膏並不是新品，在平價美妝店olive young就能買到，定價約14500韓元，台幣約350元），目前官網正在更在折扣中。

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這支Siero潤唇膏（Jealousy Archive Lip Plumper）本來就是人氣品牌熱賣品，除了價格可愛，又有眾多色選，在olive young一直被歸類為回購率最高美妝品，輕輕一抹就能讓素唇變得紅潤，呈現絕美水光感。更有網友分享塗起來有淡淡的涼感，擦起來有讓雙唇更膨潤，可以說是化妝包內的必備法寶。

在 Instagram 查看這則貼文 시에로코스메틱（@sierocosmetic）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 8:50 張貼

據了解劇中韓素希使用的是桃紅色調#PINK PEONY，全系列共推出13色，這個顏色尤其顯白，其他像是煙燻玫瑰、蜜桃色、橘紅色也很受歡迎，特別的是唇蓋為磁扣式，使用起來尤其方便。

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