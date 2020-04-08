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抗疫業績飆10倍　超夯「頸掛空氣清淨片」一周賣破千包

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▲抗疫商品熱賣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台隆手創館表示，抗疫相關商品比去年同期熱賣10倍。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎疫情在春假後，中央流行疫情指揮中心呈持續公布新增確診案例，目前已接近400人關卡，居家通路商表示，自疫情爆發以來，以前較少民眾詢問的抗菌、消毒、除菌等商品銷量直線暴增，比起未爆發前的銷量成長約10倍。

台隆手創館表示，近期乾洗手等商品供貨日趨穩定，消費者則更進一步尋求抗菌等相關商品，除了乾洗手與環境清潔商品外，從日本進口的「TOAMIT頸掛空氣清淨片」號稱可幫助抑制周邊空氣中細菌，意外熱賣，上架3周就有近3000片的銷量，堪稱單品最熱門。

▲抗疫商品熱賣。（圖／記者蔡惠如攝）

TOAMIT頸掛空氣清淨片標榜以亞氯酸納為主要成分，幫助阻隔空氣中的病毒、懸浮粒子、花粉跟塵埃等，且有幫助抑菌的功能，一片相當輕薄，掛在脖子上也不會有負擔，據悉許多使用者在戶外行走、搭乘公共運輸工具時會配戴，開封後一片可用長達30天，售價為399元。

其他熱賣商品包括可以邊殺菌邊療癒的「卡通造型乾洗手」，曾有民眾1次大手筆花了2萬元買了50多個，說是要分送給親朋好友，該產品銷量也突破千個；而小瓶裝可方便攜帶的乾洗手產品，也累積賣出達2萬瓶的銷售數字。

▲抗疫商品熱賣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲玩具總動員乾洗手凝露，售價370元。

▲抗疫商品熱賣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲方便攜帶的乾洗手，售價99元。

關鍵字：

新冠, 肺炎, 武漢肺炎, 抗疫, 確診, 空氣清淨片, 台隆手創館
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