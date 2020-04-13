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Dappei／套濾鏡也比不過用調的！VSCO四種風格學起來　讓IG版面更一致

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

在網路世代裡最讓人羨慕之一的事情就是：擁有一致風格及色系的IG版面！明明都是使用VSCO，但就是調不出來，總是邊調色邊搖頭無奈，最終放棄。但先別投降的這麼早，Dappei整理出四種迥異風格的調色方式，最重要的是不必套濾鏡就可以調出來！

▍清新藍白調

不論是哪種系列的色調，照片在前期拍攝就要有好的基底，之後再進入後製才能有調整的空間。若是想要偏向日系風格，則必須盡量在光線充足的條件下拍攝，且畫面裡的元素越簡單越好。

無濾鏡，曝光（+2.2），對比（-1.3），清晰（+1.7），色調高亮（+7.7），色調陰影（+1.3），顆粒（+1.5）

▲調色。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▍溫柔石英粉調

這個有點類似於電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》的粉嫩色調，如夢似幻。拍攝手法也是要在充足的光線下進行，若更進一步地想要維持強烈的粉嫩感，則照片原色調就要偏紅黃橙色調。

濾鏡 A6（+12）可用可不用，曝光（+0.9），對比（-1.1），高亮（+6.8），陰影（+1.9），白平衡色溫（+0.1），白平衡色調（+0.2），分割色調 橘色陰影（+3.8），分割色調 桃紅色高亮（+2.3）

▲調色。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▍迷幻藍紫調

相反於上面兩個明亮色調，陰鬱紫調的拍攝手法則是要拉低曝光度，適合於拍攝一些自然空景或是天空景色。

無濾鏡，曝光（-2.3），對比（-1.9），顆粒（+3.8），飽和度（+1.3），白平衡色溫（-5.1），白平衡色調（+6.0），色調分割 紫色陰影（+7.3），色調分割 紫色高光（+12.0）

▲調色。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▍質感灰暗調

拍攝時記得降低曝光值，而後期調色核心的部分則是高光、陰影，這兩項數值可以多去做調整。

無濾鏡，曝光（-1.8），對比（+0.9），銳化（+2.4），高亮（+5.7），陰影（+1.4），白平衡色溫（-0.4），顆粒（-4.8）

▲調色。（圖／Dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

這些數值都不是固定的，數值多加一點或減少一點都影響滿大的，大家可以多去嘗試看看。說不定在調整過程中，你就會意外調出自己最想要的色調！

文字編輯：Fang

VSCO 調色公式大公開！包辦日系、美式、霓虹、暗灰風格，為 2020 的 IG 換上新版面！

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 網路世代, 風格, IG版面, VSCO, 調色
fashion.net

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