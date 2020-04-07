不經意露出的頸部要顧好！皮膚科醫師曝「5大肌膚」才是決勝點

▲身體肌膚都顧好，才算是全方位美女。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

25歲是肌膚老化的起始點，除了臉部保養，身體肌膚更是左右魅力的關鍵。盤髮時不經意露出的後頸肌膚、襯衫領口透出的鎖骨肌理、穿著露背洋裝展現的背脊美肌、挽起袖口時露出的光滑手臂、裙擺下微露的小腿膚觸，才是決勝點。





皮膚科醫師蔡逸姍提醒，25歲後全身角質代謝變慢、含水量降低、膠原蛋白流失。比起美白、香氛訴求的沐浴乳或身體乳，肌膚更需要強調溫和、保濕、低敏的保護。身體肌膚特性不同，各有保養眉角，只要掌握溫和不刺激、長效保濕修護、微酸pH5.5三個重點即可。

▲施巴 pH5.5潔膚露，1000ml，1,020元。

鎖骨、頸部肌膚薄透脆弱

頸部肌膚比較薄，皮脂腺也比臉部肌膚少，因此角質層保水力差、水份容易流失。因此在洗沐及身體乳選擇時，可選擇含有多重胺基酸的沐浴乳，搭配親膚性高的甘油、山梨醇小分子保濕因子的身體乳液，強化肌膚保濕力，減少角質層水分蒸發。

▲趁著身體微濕塗抹乳液，效果最好。

手臂、小腿肌膚缺油易乾敏

除了應避免過度清潔與去角質，針對容易乾癢粗糙的手腳肌膚，可挑選有尿囊素這類能夠發揮長效保濕、促進肌膚自然代謝以及洋甘菊能舒緩乾癢、修護肌膚的成份。沐浴後7分鐘內立刻擦乳液更能讓保養事半功倍。

▲夏季擁有光滑肌膚不是夢。

背部肌膚皮脂分泌易致痘

想維持鎖骨、後背的光滑美肌，比起強力的控油抗菌成份，可特別挑選以無皂鹼、pH5.5等溫和保護肌膚屏障的產品，切記不要過度清潔，讓肌膚持續打造油水平衡、好菌多壞菌少的健康基礎才是關鍵。

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