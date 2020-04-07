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又有新鞋可收！ASICS東京「澀谷斑馬線、經緯座標」上腳帥翻

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▲亞瑟士MODERN TOKYO摩登東京系列將澀谷的斑馬線以及經緯度座標都搬上腳。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌ASICS亞瑟士於今（7日）舉辦最新鞋款發佈會，主角「MODERN TOKYO摩登東京系列」結合街頭與科技感，以簡潔黑白線條貫穿整體，最大亮點就屬澀谷的斑馬線以及經緯度座標都上腳，順勢搭上解構鞋熱潮引發討論。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲Sport Style採用黑白線條打造十分簡約，斑馬線等街頭意向是一大亮點。（圖／品牌提供）

ASICS在年初發表復刻東京系列，而今迎來摩登東京系列涵蓋了休閒與專業跑鞋，最為獨特的就屬Sport Style以東京澀谷街頭意向打造，外觀上鮮明的數字代表了東京新國立競技場經緯度座標，整齊排列在鞋側打造簡約風格，與此呼應的就屬黑白線條勾勒鞋身，象徵澀谷街頭的斑馬線，女款更加入了亮色系蘋果綠的不對稱鞋跟點綴，頗有解構鞋意味相當時尚。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲（前）GEL-LYTE XXX女款採用蘋果綠鞋跟點綴；男款則維持黑白簡約風格，均NT$3,800 。（圖／品牌提供）

在今年（2020年）代表性鞋款GEL-LYTE III問世30週年，最新鞋型GEL-LYTE XXX向過往致敬，保留了標誌性的分裂式鞋舌，更採用了未來感設計和異材質拼接元素，並使用FLYTEFOAM技術連接到中底， 提供了穿著者柔軟的緩衝與舒適。此外，也提供運用霓虹螢光配色的專業運動慢跑鞋款，成為展現現代化東京街頭感的一大亮點。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲另也有霓虹螢光配色的專業運動慢跑鞋款，均NT$4,580 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

亞瑟士, ASICS, 運動鞋, 復刻, 東京, 摩登, 跑鞋
fashion.net

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