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連續14天！路易莎咖啡全品項「外帶88折」　星巴克特選馥郁那堤買一送一

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▲路易莎,路易莎咖啡,外帶。（圖／路易莎咖啡提供）

▲路易莎咖啡4／8起首度針對飲品全品項推外帶優惠。（圖／路易莎咖啡提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台店數達490間的連鎖咖啡路易莎，今（4／7）宣布因應肺炎疫情，將針對「外帶飲品」推出優惠，全品項飲料從4／8至4／21長達14天，只要外帶就享有88折優惠，消費金額還可累積至黑卡2.0點數，另購買環保隨行杯，也可同享88折優惠。

路易莎3月份才剛推出寄杯優惠，同品項一次購買5杯可享優惠價，今又宣布針對外帶全飲品都推出88折特價，且時間長達2周，鼓勵到店民眾能盡量外帶，減少群聚感染的機會，這也是首度祭出的外帶優惠措施。此外針對門市內座位，即起也會加強宣導，在不飲食的時間內，即便坐在店內也要把口罩戴上。

業者表示，為配合政府加強防疫政策，從4／8起至4／21，限定門市全面外帶飲品88折，優惠不重複；消費金額可累積黑卡2.0點數，僅限黑卡體驗門市，且現場買路易莎環保隨行杯，也一律提供88折優惠，但無法累積點數。

而日前路易莎推出的寄杯優惠，優惠期限將延長至4／10，同品項飲品寄杯5杯以上，可享8折。星巴克則從即起至4／14止，透過UberEats點購2杯相同容量、風味、冰熱的特選馥郁那堤，其中一杯享有免費優惠，

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, 外帶
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