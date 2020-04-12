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事情總是「做一半放棄」　專家：用2方法燃起行動力

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▲女性,傷心,悲傷,單身。（圖／unsplash）

▲總覺得自己三分鐘熱度，或許可以做以下的兩種練習。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

心中永遠有件很想做的事，但總是只說不做嗎？其實約有8成的人，都會是這種3分鐘熱度的狀況，「今年好想離職，卻懶得找工作」、「說好要減掉10公斤，卻反而更重了」、「跟朋友約好要去歐洲旅行1個月，結果拖了快5年都還沒計畫」，專家建議用2種方法，來讓你燃起行動力。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲用第三者的角度，冷靜規劃自己的步驟。

把自己當成專業的局外人
跳脫你的立場，用第三者的角度來冷靜分析，把這件事當成是別人的任務，並以專家的角色，建議要如何解決，短中長期的目標約莫是什麼，如果一直想問別人「要怎麼做？」還不如把自己當成局外人，直接「給意見」會比較快，這樣的作法說不定會帶來意外的好處。

之前有份分析顯示，請求職者給另一個求職者可行意見，有68%的失業人士表示，當他給出別人意見時，自己反而有更大的動力去找工作；72%的民眾表示給了朋友一些理財意見後，自己也開始注意自己的財務分配，可見給別人意見自己也會連帶受益。

▲黑色,幹練,套裝,女性,上班族,女強人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲幫人成功解決事情，能夠累積自己的自信心。

幫人解決問題
上述已經說明「給意見」的魔力之後，幫人解決問題則可以帶出更大的行動力，當每個人在面對自己的問題時，都會想大量的徵求意見，之後因為資訊太多，反而更加混亂。但面對別人的問題，就比較能直視問題核心，當別人把事情解決，自己也會信心大增。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
fashion.net

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