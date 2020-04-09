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風.LUXURY／卡地亞手鍊錶玩視覺扭轉　配六角面盤超炫

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▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐擔任Maillon de Cartier系列形象主角。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶除了圓與方、酒桶或枕形，還能是什麼模樣？在卡地亞（Cartier）的世界沒有限制，卡地亞倫敦於1967年推出變形錶殼的Crash腕錶就是最佳例子，今年再挑戰錶款新樣貌，推出大秀幾何美學的Maillon de Cartier系列，擁有六角形面盤、斜面錶耳、長方形鍊節構成如扭轉視覺效果的錶鍊，讓人一眼難忘。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲六邊形錶殼的Maillon de Cartier黃K金腕錶，775,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲凹凸有致的錶鍊是Maillon de Cartier系列的特色。

Maillon de Cartier系列面盤小巧，卻是存在感強烈的個性錶款，歸功於充滿動感、凹凸有致的錶鍊，看似不規則，其實每個鍊節循著一定角度排列，且相當靈活，構成佩戴起來舒適的手鍊錶。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲錶圈鑲嵌25顆圓形明亮式切割鑽石的18K玫瑰金Maillon de Cartier腕錶，955,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲Maillon de Cartier白K金腕錶鑲滿487顆圓鑽，3,680,000元。

此系列錶款搭載石英機芯，基本款為18K金未鑲鑽款，進階為錶圈鑲鑽的18K白金或玫瑰金錶，同時推出華麗版的錶框、鍊帶全鑲鑽款式，將於5月上市；今年9月將再推兩款限量錶，分別為限量50只的黑色真漆面盤黃K金鑽錶，以及限量20只、鑲嵌鑽石、沙弗萊石並結合真漆的藝術感Maillon de Cartier腕錶。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲限量50只的黃K金Maillon de Cartier黑色真漆面盤鑽錶，預計9月上市，3,680,000元。
 

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲鑲嵌鑽石、沙弗萊石並結合真漆的貴氣版Maillon de Cartier腕錶將於9月上市，約3,490,000元。


 

關鍵字：

卡地亞, Cartier
fashion.net

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