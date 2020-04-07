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GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段

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記者王則絲／外電報導　圖／路透、翻攝自IG@gap

美國快時尚品牌巨頭GAP在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，做出了驚人的決定，據外媒報導，GAP於近日宣布取消了夏、秋季的訂單，並要求海外供應商、工廠停止運輸與製作，決議採取嚴厲的手段來為緩解疫情出一份力。

▲GAP。（圖／路透）

包括GAP與集團旗下品牌Banana Republic、Old Navy皆已取消、延遲了一系列訂單，該公司去年銷售額突破160億美元（約四千八百多億台幣），是全球最大的服裝零售商之一，其製造鍊遍佈東南亞各個國家。品牌表示：「店舖是我們的命根，靠著電商平台也難以彌補關閉多數店舖帶來的影響，儘管我們想把傷害降到最小，但在疫情情勢不允許的狀況下，我們必須保持警覺並作出即時反應。」

▲GAP。（圖／路透）

GAP宣布推遲運輸所有非在線銷售的夏季商品，並且也停止生產所有秋季產品，製作原料則暫時保留原地，不僅是對於品牌本身，對於位在全球各地的供應商、工廠而言，也造成了無數的損失，根據外媒報導，GAP也表示，這是考慮到員工、客戶與合作夥伴的最佳利益以及公司的長期健康所做出的決定。任何一個國際化的品牌，其製造過程遍佈世界各地，對病毒可能造型的擴散不容小覷，非常時期需要用到非常手段是必然的。

在這樣的危機下，眾多品牌關閉店舖、工廠以減緩疫情蔓延，如今面對影響時間持續的延長，未來的供應狀況不禁令人感到憂心。而目前台灣GAP方面銷售店點一切正常，當季商品數量也充足，未來狀況則有待品牌官方的回覆。

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 美國, GAP, 停止生產, 取消訂單
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