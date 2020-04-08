「片狀面膜調查」揪出網友5大NG迷思　敷後水潤感不能當標準

▲台灣人超愛敷面膜，但對於面膜的挑選還是有很多人都有錯誤觀念。（圖／翻攝IG@abib.official、@skuukzky）



記者張毓容／台北報導

台灣人愛敷面膜出了名，每年消耗的面膜突破上億片，台灣上架販售的面膜品牌更多達135個以上，但根據最新調查顯示，許多消費者對於挑選面膜仍存在著許多NG認知，像是只看包裝吸睛度、低價為優先考量，甚至依代言明星挑選等，而忽略面膜是否適合個人膚質、實際改善肌膚效果等重要評估要素。皮膚科醫師高珮菡也針對台灣消費者最常見的面膜挑選5大迷思一一破解，並提醒消費者應把握的正確觀念，才能真正敷出健康好膚質。

▲知名面膜品牌提提研攜手皮膚科醫師高珮菡揪出台灣消費者最常見面膜挑選5大迷思。（圖／公關照）



網友常見的面膜5大NG迷思



知名MIT面膜品牌提提研攜手漫雲思境診所皮膚科高珮菡醫師，針對超過1,600位網友進行面膜使用習慣調查，從中整理出台灣效費者對於選用面膜最常見的五大迷思。

1.將明星代言或吸睛包裝做為重要購買依據



2.對於外包裝所宣稱功效深信不疑



3.價格至上，只要單價低或有超值促購先買再說



4.敷完面膜，僅在意香味或濕潤度是否符合喜好



5.敷完面膜，僅用當下的肌膚水潤度做為優劣判斷標準

▲缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，可能反而引起肌膚過敏或刺激反應。（圖／翻攝IG@jnnn2）

成分不明的面膜反而傷害肌膚



台灣面膜品牌多不勝數，有些品牌為了吸引消費者，主打低價策略，如精華成份比例只求有不求達到宣稱有效量，甚至為壓低成本使用來源不明的原料，惡性循懷間接造成消費者在選擇面膜時容易抱持著有更便宜可選、有敷就好的錯誤心態。

此外，片狀面膜是很高效的保養品項，能將面膜上乘載的各種成分快速且完整導入肌膚，高醫師表示「片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。」也因此，缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至可能會引起肌膚過敏或是刺激反應，護膚不成反而傷害肌膚。

▲醫師提醒，面膜好壞不能僅靠敷後當下的使用感，仔細觀察三至四週再做判斷。（圖／翻攝IG@goodal_official）



挑選面膜的正確觀念



在網友的面膜使用習慣調查中，最多人都犯錯的迷思為習慣以敷完面膜當下的感受來評斷面膜優劣，而忽略要長期觀察肌膚變化；而第二高的錯誤則為單憑外包裝宣稱的功效就買單，疏於進一步於網路搜尋、確認相關成份資料。

高醫師提醒，可選擇經第三方機構檢驗的面膜較不容易踩雷，而標榜獲獎肯定的商品則需注意該機構的公正性；另外，針對部分人群敷面膜易有肌膚不適情況，高醫師建議除了參考成分，面膜布的纖維長短也是可能原因之一，建議選擇通過「貼膚測試」的商品，無論材質或成分都更安全安心。

最後，高醫師更呼籲，保養不能單靠感覺，面膜敷後當下的水潤、滑嫩有可能只是因肌膚短暫獲得水分，並不代表能持續維持或改善膚況，建議規律使用三至四周，仔細觀察肌膚狀況的變化，才能篩選出最安全有效且適合自己的產品。

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