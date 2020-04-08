美妝版爆紅！YSL 掀起「撒嬌唇」熱潮，為每次親吻做好準備

▲溫柔可人的撒嬌唇，讓人好想親一口。（圖／翻攝小紅書/懷島主、1只鳴、灰紫、麗娜醬，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020 年各大美妝論壇掀起「撒嬌唇」熱潮，無害的顏色就像一顆可愛多汁的杏桃，調和奶茶的清新自然蜜桃粉，就像是親吻前的挑逗準備，每一次抿唇都是誘惑，每一回眼神接觸都是等待對方的曖昧解碼。







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YSL最具人氣的經典唇膏，隨意一抹就能水潤透亮。#86 被譽為行走人間的水蜜桃，透亮水潤的溫柔可愛杏粉色，就連素顏擦也絲毫不反黑暗沉，展現柔美好氣色。

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宛如頂級奢華乳霜般的給予雙唇滋潤，有著濃郁飽和的濃烈極霧色彩，#11濃濃少女感的心跳杏粉色，雙唇宛如套上夢幻美肌濾鏡。

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接觸唇瓣後就能立即轉化成絲絨霧光，同時長效潤澤不顯唇紋、質地輕盈彷彿裸唇般舒適。#25被網友譽為為難得一見玫瑰豆沙粉紅，堪稱當季絕美神色號，短短 3 天立刻就被搶空。

▲輕柔的撒嬌色唇彩蔚為風潮。（圖／品牌提供)

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