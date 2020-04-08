fb ig video ETtoday search mobile

美妝版爆紅！YSL 掀起「撒嬌唇」熱潮，為每次親吻做好準備

> >

▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲溫柔可人的撒嬌唇，讓人好想親一口。（圖／翻攝小紅書/懷島主、1只鳴、灰紫、麗娜醬，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2020 年各大美妝論壇掀起「撒嬌唇」熱潮，無害的顏色就像一顆可愛多汁的杏桃，調和奶茶的清新自然蜜桃粉，就像是親吻前的挑逗準備，每一次抿唇都是誘惑，每一回眼神接觸都是等待對方的曖昧解碼。


▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲YSL 情挑誘光水唇膏，#86，1,300元。

YSL最具人氣的經典唇膏，隨意一抹就能水潤透亮。#86 被譽為行走人間的水蜜桃，透亮水潤的溫柔可愛杏粉色，就連素顏擦也絲毫不反黑暗沉，展現柔美好氣色。

▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲YSL 奢華緞面水光染唇釉，#610，1,300元。

富含40%水精萃的染唇釉，塗在雙唇就如同空氣般輕盈，不留一絲黏膩。#610 蜜桃烏龍色帶著淡淡肉桂調的水亮粉感，讓暗沉老皮唇立刻變飽滿的粉嫩美唇。
▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#11，1,360元。

宛如頂級奢華乳霜般的給予雙唇滋潤，有著濃郁飽和的濃烈極霧色彩，#11濃濃少女感的心跳杏粉色，雙唇宛如套上夢幻美肌濾鏡。

▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲YSL 時尚印記絲絨唇露，#25，1,360元。

接觸唇瓣後就能立即轉化成絲絨霧光，同時長效潤澤不顯唇紋、質地輕盈彷彿裸唇般舒適。#25被網友譽為為難得一見玫瑰豆沙粉紅，堪稱當季絕美神色號，短短 3 天立刻就被搶空。

▲▼美妝版爆紅！YSL 掀「撒嬌唇」熱潮 。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

▲輕柔的撒嬌色唇彩蔚為風潮。（圖／品牌提供)

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

YSL, 撒嬌唇, 溫柔唇色, 親吻, 流行色
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好

12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好

林依晨分享對抗「口罩痘」保養原則　洗完臉後10秒是關鍵

林依晨分享對抗「口罩痘」保養原則　洗完臉後10秒是關鍵

Lady M「藍莓起司千層蛋糕」號稱最誘人的搭配　首推每月1次微醺之夜

Lady M「藍莓起司千層蛋糕」號稱最誘人的搭配　首推每月1次微醺之夜

星巴克竟然出唇膏！超美櫻花杯縮小變積木　只送不賣超想要 不講壞話不糾纏！分手人品高標的「完美前任」星座Top 5 LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」　沁涼薄荷一抹嘟嘟翹唇 4件事讓男友瞬間想提分手　「與前任比較、金錢觀差距」最嚴重 安格斯12星座一周運勢4/6-4/12　壞脾氣報到！牡羊、射手、水瓶請淡定 全智賢洗衣店大跳怪舞　新廣告釋出笑翻網友：女神崩壞還是美 GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面