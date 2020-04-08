TRUE RELIGION注入新潮味　超殺牛仔褲讓女孩這個夏天辣起來！

▲TRUE RELIGION 2020春夏系列新品。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、記者王則絲攝

美國精品牛仔品牌TRUE RELIGION以頂級布料以及完美車線著稱，號稱好萊塢最性感的丹寧品牌雖然並不活躍於年輕族群，但在今年春夏積極投入新潮元素，重塑街頭風格，例如重現復古的大喇叭褲，性感短版T恤搭配高腰牛仔褲，以及風靡歐美的「渲染」風格，皆囊括於本季新品之中。

TRUE RELIGION最初的LOGO設計為「彌勒佛彈吉他」的圖樣，後來截取彌勒佛微笑的曲線，簡化演變為「馬蹄」形狀，並成為品牌的經典標誌。為迎接春夏的來臨，短版T恤為許多女孩的心頭好，TRUE RELIGION便以黑、白搭配經典LOGO設計，推出百搭實穿的短版T恤，捲邊設計修身又能營造小性感。

▲經典彌勒佛短版T恤NT＄2,980。

而短版的服裝搭配「高腰」褲款最能突顯出好比例，本季春夏正推出不少高腰褲款，極致的手工刷洗技術，讓每件牛仔褲都獨一無二，刺繡、車縫細節也毫不馬虎，彈性極佳的牛仔布料，舒適度一極棒。

▲經典馬蹄繡線短褲NT＄7,680。

許多品牌都跟上了歐美渲染風，TRUE RELIGION此次也不例外，女生款式為粉嫩的天空藍色搭配明亮的綠色、黃色暈染而成，男裝款式則是以黑、灰色為主，摻雜帶有點螢光色調的綠色暈染，蘊含濃烈的街頭風格，除了帽Ｔ之外，亦有清涼的短袖可選擇。

注入新潮的其中一步便是重回「復古」，TRUE RELIGION於本季同時也重塑了那些曾經造成炫風的單品款式，以復古女伶為靈感打造了吊帶喇叭褲。另外，充滿街頭風格的個性工裝也很受女生歡迎，連身系列工作服於休閒中營造率性態度。

▲大喇叭連身牛仔褲NT＄11,8880、黑色寬版七分牛仔褲NT＄9,280。

▲白色襯衫NT＄4,980、休閒綁帶長褲NT＄7,980。

▲連身深色牛仔工作服NT＄12,880、連身短褲NT＄9,280。

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