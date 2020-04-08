不只脖紋可怕！小心胸頸處還有「7大老化跡象」洩露你的年紀

▲想維持年輕好狀態，除了注意臉部保養也別忘了胸頸處的護理。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導

有人說「想知道一個女人的年齡，看脖子比看臉還準」，因為很多女生保養時容易忽略頸部，而使脖紋現身，就算臉部肌膚再平滑細嫩，都會讓人看起來有衰老感。除了讓人聞之色變的頸紋外，胸頸處還容易有7大老化跡象，一旦疏於保養加上持續地不良姿勢，就會冒出來「say hi」，每一種都會讓人立刻顯老好幾歲。

▲頸部到胸口是許多人容易忽略保養的部分， 容易讓7大老化跡象現蹤跡。（圖／品牌提供，以下同）



3C頸



現代人長時間使用3C產品，且使用時大多姿勢不良，頭部的僵硬、疼痛以及緊張，會蔓延到頸部、肩膀和背部，這些姿勢久了會變成習慣，影響到外表美感，例如容易出現雙下巴，頸部也會出現水平細紋。

鬆弛



頸部老化的第一個跡象就是失去均勻緊緻，因膠原蛋白和彈力蛋白流失而使頸部肌膚顯得鬆垮。



「維納斯項鍊」



隨著年紀增長，因頸部肌膚變得鬆弛且持續被牽動，頸部會出現水平皺紋，大多會出現三條紋路，就像是嵌在脖子上的項鍊，也被稱為「維納斯的項鍊」。

雙下巴



脂肪持續累積在下巴與頸部交界，久而久之讓臉部輪廓顯得圓潤。

垂直紋



胸口很容易出現皺紋，會因為膠原蛋白流失後而更明顯，也因此不再緊實。睡眠 姿勢不良或保濕不足，也會造成皺紋。

壓力頸



頸部及胸口經常受到各種壓力，包括使用手機、平板時的不良姿勢，上班時在辦公室一坐就是好幾個小時，甚至不同的睡眠姿勢都有影響，比方說仰睡的姿勢可以減少胸口產生皺紋。

色素過度沈澱



主要出現在鎖骨到胸口處，這是日常時容易曬到太陽卻經常被忽略、疏於防護的部位。

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來自西班牙的奢華保養品牌Natura Bissé認為要改善頸部的特別老化跡象，需要專屬的保養，因而針對頸部及前胸胸口的護理推出「6D立體緊緻美頸系列」，擁有高濃度配方，飽含活性因子，擁有緊緻提拉功效，並能幫助淡化紋路，從美頸精華、面膜到豐潤頸霜能相互完美搭配，居家護理也擁有沙龍療程級的保養成效。

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DERM iNSTITUTE得英特全新「肌因抗老胸頸精華」，運用珍稀奈米鉑金胜肽傳導科技，擁有極佳的抗氧化功能，協同小分子量的緊緻三胜肽、抗皺五胜肽，預防皺紋形成同時能促進膠原蛋白合成，重建肌膚彈力，提升胸頸線條的緊緻感。

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