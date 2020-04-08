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LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」　沁涼薄荷一抹嘟嘟翹唇

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▲還沒正式推出，美妝版就掀起討論。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

延續水蜜光唇膏的超強口碑，2020年初春，蘭蔻推出有「薄荷糖潤唇膏」之稱的絕對閃耀水蜜光潤唇膏，一抹滋潤柔嫩雙唇， 同時達到立體飽滿，打造天生水嫩嘟嘟唇，一共推出絕美5色，絕對陷入選擇障礙。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對閃耀水蜜光護唇膏，5色，1,100元。

全新添加的薄荷萃取，有著清涼舒緩的唇部觸感，一抹豐唇超有感，令人驚艷的沁涼水潤質地中，更蘊藏蘭蔻頂級抗老成分，能重建修復唇部肌膚，使唇膏均勻滑順延展，在唇間化為輕柔水 亮色澤。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲推薦給喜歡輕柔水潤唇妝的女生。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

針對女生最困擾的乾燥、死皮、暗沉等問題，水蜜光潤唇膏運用玫瑰精萃，為肌膚帶來保濕效果，同時瞬間填補唇部缺失的水分， 維他命E強化潤澤度，堅固唇部保護屏障，夏威夷果油則修飾淡化唇部紋路，反轉乾燥死皮窘狀，賦予雙唇柔嫩透亮。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

001 蘇打薄荷糖

用擦的沁涼蘇打薄荷糖，獨角獸水 藍感冷色調，塗抹瞬間自然去暗沉 提升唇部氣色，打造超天生豐潤嘟嘟唇。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

002 蜜桃跳跳糖

雙唇宛如可口多汁的蜜桃，水潤裸粉自然色調，素顏使用剛剛好。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

003 莓果軟糖

可愛莓果擦出健康血色感雙唇，彷彿剛運動完般紅潤好氣色，讓人忍不住想讓對方捧臉親吻。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

008 酒漬玫瑰糖

清晨含苞待放的玫瑰般動人美唇， 暗沉肌膚的最佳選擇，一擦上去黃皮也能立即提亮顯白。

▲▼LANCOME推出最甜「蜜糖潤唇膏」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

010 甜橙泡泡糖

宛如一杯沁涼橘子汽水清爽迷人！充滿元氣的橘色，給人爆棚的少女感

關鍵字：

LANCOME, 蘭蔻, 潤唇膏, 絕對閃耀水蜜光潤唇膏
fashion.net

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