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郎朗嫩妻吉娜愛麗絲親教瘦腰秘訣　靠3招維持21吋超細螞蟻腰

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▲吉娜3招維持21吋螞蟻腰 。（圖／翻攝吉娜愛麗絲微博、ＩＧ）

▲被稱為「真人版芭比」的吉娜愛麗絲，火辣身材和超細小蠻腰讓眾多女生羨慕不已。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝吉娜愛麗絲微博＆IG

大陸知名鋼琴家郎朗的26歲嬌妻吉娜愛麗絲（Gina Alice），擁有精緻的混血高顏值，閃婚時曾就引發大批網友讚嘆。不僅甜美長相討喜，吉娜愛麗絲還因火辣好身材被稱為「真人版芭比」，尤其她那比A4紙片腰還細的驚人小蠻腰更是出了名，曾在節目現場測量證實只有53公分，比旁邊男性嘉賓的頭圍還小，還因此登上微博熱搜，讓人羨慕不已。

而近日她就在網上大方分享自己的瘦腰祕技。她提到從小每天都花好幾個小時練琴，因為總是坐著，她發線腹部很容易堆積脂肪，好在她有3招小tips能解決這個問題，幫助維持超細螞蟻腰。

▲吉娜3招維持21吋螞蟻腰 。（圖／翻攝吉娜愛麗絲微博、ＩＧ）

1.隨時挺直腰腹

她提醒，跟她一樣需要長時間久坐的人，坐著的時候千萬不要彎腰駝背地坐，要把腰好好挺起來，讓腹部核心發力。此外，站立時也要時時保持背脊、腰腹挺直，讓腹部核心持續發力收緊。

▲吉娜3招維持21吋螞蟻腰 。（圖／翻攝吉娜愛麗絲微博、ＩＧ）

2.適時補充益生菌

她分享自己最開始吃益生菌，也很有幫助。因為很多容易發胖的人，通常體內的菌群都不太平衡，吃益生菌可以幫助調整體內菌群，而她因為每天都坐著練琴好幾個小時，加上自己不是經常運動的人，所以吃益生菌對她來說是很好的方法，可以幫助減少脂肪囤積。

▲吉娜3招維持21吋螞蟻腰 。（圖／翻攝吉娜愛麗絲微博、ＩＧ）

3.維持健康飲食習慣

除了適當補充營養保健品，她更提醒，保持健康的飲食習慣也很重要，她每餐都會注重均衡飲食，且一天三餐中，只有一餐會讓自己隨意吃飽一點，剩下的兩餐會吃比較少，尤其是晚餐；另外，平時也會盡量自我克制少吃甜點零食，從根本防堵贅肉形成。

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關鍵字：

瘦身, 瘦腰, 維持身材, 女星, 吉娜愛麗絲, Gina Alice, 郎朗, 螞蟻腰, 紙片腰, 秘訣
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