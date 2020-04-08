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勞力士2020新錶發布喊卡　與PP暫緩賣新品挺過疫情衝擊

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▲▼ Rolex Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士18K白金隕石面盤的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，1,327,000元。（圖／翻攝rolex IG）
 

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情短期間看不盡頭，影響全球經濟甚鉅，讓瑞士鐘錶業龍頭不做出艱難決定，繼「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）宣布今年不發表新錶後，另一指標勞力士（Rolex）與帝舵表（Tudor）也加入行列，延緩發布新錶與上市計畫，意即錶迷今年無新錶可買，至於何時才會推出新品，目前未有定論，但外媒推測會落在延遲到明年1月舉辦的瑞士巴塞爾珠寶鐘錶大展（BASELWORLD）。

▲▼ Rolex Tudor 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵表也延緩2020新錶上市計畫。（圖／翻攝tudor IG）
 

勞力士自3月17日展時關閉日內瓦等3處錶廠，原定3月底復工，但因新冠肺炎疫情未見緩和，至今仍處於暫停產線的狀態；未明的情勢著實打亂品牌計畫，4月29日全球上市發布2020新品臨時喊卡，勞力士與帝舵表已與台灣媒體約好一對一鑑賞年度新錶的活動，已確定取消。

▲▼ ROlex,PP 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞力士因新冠肺炎疫情暫時停工，也決定延後2020新錶發表。（圖／達志影像／美聯社）
 

鐘錶龍頭勞力士與PP雙雙暫緩2020新表發布與上市計畫，有賴於健全的公司體質，而非只靠一、二個重要市場支撐，才能挺過新冠肺炎的考驗；而此舉也被視為保護長期合作的經銷商，減緩進貨的龐大金流壓力；另一考量是兩大夯牌也有不少排隊錶款，是否趁下半年加緊趕工交貨值得觀察。至於何時會發表2020新錶？外媒直指是延後至明年1月登場的巴賽爾錶展，因為若少了兩大巨頭，這場百年錶展可能加速走入歷史了。

▲▼ ROlex,PP 。（圖／達志影像／美聯社）

▲PP率先宣布暫緩年度新作發表。（圖／達志影像／美聯社）

►錶王PP今年不發表新品了！　疫情衝擊繼續停工

關鍵字：

勞力士, Rolex, 新冠肺炎, PP, 百達翡麗, Patek Philippe, 錶王
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