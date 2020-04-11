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趙麗穎從丫鬟晉升女主關鍵在妝！掌握眉毛、修容4重點　輕鬆遮掉圓圓臉

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趙麗穎是大陸近年的流量小花，幾乎每部主演的劇都大紅，顏值跟演技都不在話下。不過趙麗穎剛出道時也經過一陣子的跑龍套時期，而且常常被定型成丫鬟相，直到出演《陸貞傳奇》後才開始火紅， 就有網友分析其實關鍵在於趙麗穎「眉眼」的變化！

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

趙麗穎剛出道舊照

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

從趙麗穎早期照片可以看到他的臉雖然小，但是因為臉型偏圓，所以很容易看起來肉肉的！加上當時的嬰兒肥還沒消，總是讓人家以為他胖胖的～除了臉型之外，趙麗穎的眼睛是很典型的小鹿眼，又大又圓非常可愛，可是也因為這樣，讓他看起來比較幼稚、沒有女人味，因此限制了他的戲路！

趙麗穎剛出道VS現在妝容變化1：眉毛

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

不管是在劇中還是私底下，早期趙麗穎的眉毛都是以較短的劍眉、或是平眉為主，而這種眉毛正是讓他臉型更顯大的主因！因為劍眉、平眉都屬於眉毛走向較平，沒有弧度的眉型，很容易讓臉看起來不立體，加上過短的長度，會顯得臉更大～

圓臉適合眉型：長拱型眉

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

趙麗穎早期的眉毛通常短於眼尾，而對於圓臉人來說，最好的眉毛長度應該是眉尾、眼尾、嘴角三點連成一線，這樣能夠讓臉部的五官看起來比較開闊，圓圓的腮幫子相較之下看起來就會比較小～而眉型的部分則建議呈拱型，因為稍有弧度的眉峰能夠幫助臉部增加立體，輪廓線條更明顯之後，肉肉的感覺也會消失！

趙麗穎剛出道VS現在妝容變化2：眼妝

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈） 

小鹿圓眼是趙麗穎的特點，不過搭配上他的圓臉型，反而會給他太過幼稚的感覺～除此之外，偏圓的眼型因為眼型長度比較短，也會顯臉頰肉！

圓臉適合眼妝：細長眼線、淡色眼影

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

眼妝不只有放大雙眼的功用，更是幫助瘦臉一大關鍵！三庭五眼是標準臉型的比例尺，而圓臉人的臉寬通常會超過五眼的距離，因此藉由拉長眼型可以幫助縮小視覺上的臉寬，因此眼線需要著重長而不是粗，眼妝則是以清淡的大地色系、暖色系為主，並和眼線尾端做暈染，可以加深眼窩深邃度，讓整體五官輪廓更鮮明、骨感！

趙麗穎剛出道VS現在妝容變化3：腮紅

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

對於圓臉人來說，修容、腮紅是最直接能凸顯臉型線條，讓輪廓立體的方法～而早期趙麗穎的妝容中，腮紅幾乎都是畫在臉頰正中央、且是圓形，會造成臉部更圓，看起來更呆的感覺！

圓臉適合腮紅位置：顴骨上斜刷

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈） 

圓臉因為整體臉部看起來寬，所以腮紅位置應該在全臉偏上方的顴骨～這樣才可以提拉整臉部的視覺重心，減少臉部圓潤感，而腮紅的形狀也很重要！以斜刷的方式掃在顴骨上，能夠讓骨感更明顯，瘦臉效果更好～

趙麗穎剛出道VS現在妝容變化4：修容

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

最後的變化就是剛剛說過的修容！趙麗穎的臉型除了比較圓之外，下顎到下巴的長度也比較短，短下巴又很容易造成視覺上臉再大一倍的感覺～因此稍微的修容能夠凸顯下顎線弧度，讓臉部線條看起來更好看！

圓臉適合修容位置：顴骨為制高點

▲趙麗穎眉眼修容。（圖／美人圈）

可以讓圓臉型看起來更骨感的修容方法就是找到顴骨制高點！以手摸到顴骨的最高點後，往上延伸至太陽穴，往下拉長至下巴處（右圖虛線處），在臉頰兩側輕掃上陰影，可以凸顯下巴線條、縮小臉寬～

文／美人圈　圖／翻攝自微博@TST宝妈家族金卡总代--露露 、@趙麗穎、@Sandra半緣修道半緣君、@Po堅果旅館、@貓訊娛樂、小紅書@記得笑呀＿

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

趙麗穎, 眉毛, 眉型, 臉型, 妝容, 圓臉, 修容
fashion.net

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