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VERSACE、MK大舉捐款近億元防疫　7000名員工放無薪假補救

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▲ Capri Holdings Limited 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ 奢侈品集團Capri Holdings Limited大動作捐款防疫，內部員工卻放無薪假 。（圖／品牌提供、翻攝自IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

新冠疫情全球持續蔓延，旗下擁有品牌 MICHAEL KORS、VERSACE、JIMMY CHOO 的奢侈品集團 Capri Holdings Limited 對外宣佈將捐款逾三百萬美元（約9000多萬台幣）防疫，不過也傳出公司多個門市將關店至6月1日，並且內部約7000名員工已經開始放無薪假，損失慘重並非表面如此風光。

全球奢侈品集團Capri Holdings Limited在8日發表聲明，代表旗下所有品牌及創始人將捐款逾三百萬美元（約9000多萬台幣）援助疫情治療，首席執行長John Idol表示：「感謝他們的無私奉獻和勇氣，我們希望向他們和所在的醫院提供支持。」

▲ Capri Holdings Limited 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ Versace首席創意長Donatella Versace與女兒Allegra Versace Beck捐贈二十萬歐元。

集團旗下包括Michael Kors創始人以及品牌共計兩百萬美元的捐贈，Versace首席創意長Donatella Versace與女兒Allegra Versace Beck共同向米蘭聖拉斐爾醫院的重症監護室捐贈了二十萬歐元；Jimmy Choo將捐贈五十萬美元，以支持英國及全球的疫情救援工作。

Ralph Lauren大方捐贈口罩，但設計師已經主動放棄年度薪資 。

然而表面上看似風光，其實Capri Holdings Limited集團多個品牌門市原定於4月開店都將延後至6月1日，為彌補資金缺口，內部約7000名員工已經開始放無薪假，就連高層也將薪資砍半。另外，其餘品牌包括Ralph Lauren設計師、Hermès（愛馬仕）執行長、Tod's集團董事長Diego Della Valle等都以不收取原本薪資或是放棄本年度薪資來補償疫情損失，以求迅速度過難關。

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關鍵字：

武漢, 肺炎, 新冠, 疫情, MICHAEL KORS, VERSACE, JIMMY CHOO , 奢侈品, 集團, Capri Holdings Limited
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