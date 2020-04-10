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亮･珠寶／Tiffany斜面立體T字戒有個性　3萬可入手

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲超模Freja Eriksson演繹全新Tiffany T1系列18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，600,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

簽名式的Logo珠寶最能彰顯個人時尚宣言，大方認同品牌，也能展現自信美感，Tiffany & Co.旗下T系列便是最佳範例，不同的材質、多變的設計讓珠寶迷層疊搭配，而T字從平面走向立體，推出全新T1系列，首波9款18K玫瑰金戒指與手環，展現斜角切面的T字，當中18K玫瑰金窄版戒指，3萬元可入手。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲超模Vittoria Ceretti佩戴Tiffany T1系列手環與多個戒指。

Tiffany從古典珍藏庫發現，1980年代T字圖案已出現在珠寶設計中，有金質浮雕T字手環、耳環，還有真漆設計款式，現在看來依然摩登。品牌藝術總監Reed Krakoff於是操刀設計立體T字的T1 系列，以俐落但優美的斜切面線條展現T字，展現力與美。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany 1980年代古典珍藏庫作品有許多T字圖案設計。
 

搶先曝光的T1系列18K玫瑰金款式包括寬或窄版戒指與手環，分別有未鑲鑽的基本款、半邊鑲鑽的設計，以及一款全鑲鑽的戒指，預計秋天將推出18K金與白金款式，又能玩不同材質的混搭了。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1系列最入門的18K玫瑰金窄版戒指（左）30,000元，18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指177,000元。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany T1 18K玫瑰金窄版手環（左）113,000元，Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鋪鑲鑽石手環318,000元。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany
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