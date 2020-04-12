范冰冰、古力娜扎也有掉髮困擾！解決問題靠「黑芝麻」與護頭皮3技巧

女生絕對都有這樣困擾！地上總是滿滿頭髮，洗頭後落水口更是卡著一搓又一搓的髮絲，都懷疑髮際線是不是慢慢後退，快變禿頭少女了！這回編輯帶來女星們私藏的養髮食譜，和髮型師親授3個減少斷髮、落髮的小技巧，讓我們一起養出茂密的秀髮吧！

古力娜扎養髮食譜：自製芝麻糊

娜扎近期錄影片分享她的養髮心得，說其實自己過去頭髮長又壓力大，有很嚴重的掉髮問題，後來換了短髮，再加上媽媽幫她買了營養食品才獲得改善，而這個養髮食品其實就是純粹的「黑芝麻＋核桃」混合打磨成泥。

現在的她通常會自己準備材料、製作、冷藏當庫存，每天早上空腹吃2-3湯匙，目前已經持續了，效果非常顯著，頭髮看起來烏黑亮麗不說，髮量增加、掉髮斷髮情況也改善不少，地板不再是一坨一坨的頭髮！

范冰冰養髮食譜：自製芝麻奶昔

而保養女王范冰冰，前陣子也同樣在她的個人小紅書上，分享獨家養髮食譜！每天早上一杯黑芝麻＋黑豆＋黑米＋核桃，再用熱牛奶沖泡成的奶昔，既營養又能提升抵抗力！她在文章中開心分享：「喝了一個月感覺頭髮在瘋長，又黑又粗充滿光澤！」

＃髮型師預防斷髮＆增髮量小技巧

除了女星的養髮食譜，保養老師也分享幾個增加髮絲強健度，預防掉髮、短髮的小技巧，讓我們筆記起來吧～

養髮技巧1：徹底清潔頭皮

清潔頭皮其實是最基礎，但最關鍵的養髮技巧！先是很多人在洗髮時，只集中在頭頂而忽略了兩側，導致洗髮精沒有沖洗乾淨，容易長痘痘外，長期下來還容易變成落髮。另一個容易忽略的是頭皮清潔，其實頭皮保養和臉蛋保養是相同道理的，都需要定期深層清潔、去角質，因為當頭皮角質層厚度不適當，過薄或過厚時，都容易產生頭皮問題，甚至造成落髮唷！

養髮技巧2：減少頭髮摩擦

由於髮絲較脆弱，日常生活中我們應盡量避免帶給髮絲不必要的拉扯與摩擦。好比說，減少紮頭髮的頻率，綁髮時也盡量不要紮得太緊，而導致頭髮斷裂。另外，洗髮前先用寬梳子把髮絲糾結梳開，也能減少洗頭時的落髮和斷髮問題唷！

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養髮技巧3：搭配按摩「百會穴」，頭髮更健康

頭皮按摩使頭皮的血液循環更好，不僅可以紓解壓力，還能減輕掉髮問題唷～我們可以在每天梳頭髮時，以輕拍、轉圈的方式按摩頭皮。洗頭之中，也可以按摩刺激頭頂的「百會穴」（髮際線往後，和雙耳尖往頭頂延伸的交會點），來防止頭痛、眩暈等不舒適，並幫助預防掉髮和延緩白髮的生成。

小技巧都學起來了嗎～讓我們食補、保養秘訣一起動作，不當禿髮少女！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@avedataiwan、@ssinz7、@ryotaiwan、微博@天灸网、小紅書@范冰冰、@娜扎

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