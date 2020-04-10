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買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

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編輯／Duke

4月登場的「Stussy X Nike」聯名系列，以Nike Air Zoom Spiridon Caged 2為主軸，推出多款服裝成為近期最火紅的系列，並且該系列還經過朴敘俊等明星加持變得更加搶手，所以有許多人沒能順利入手，但是沒搶到先別氣餒，因為Nike即將讓2雙經典的Spiridon Caged 2重新回歸市面，各位鞋迷千萬別錯過！

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲Stussy X Nike聯名系列經過朴敘俊加持變得更加搶手。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲Nike讓Spiridon Caged 2重新回歸市面。（圖／翻攝自Nike）

趁著這波熱潮尚未結束，Nike趁勝追擊重新帶回Spiridon Caged 2，並以「煙燻灰」、「銀紅」為主調，整體設計則使用大量網眼布搭配銀色皮革飾面增加細節；配色方面，銀紅色調擁有Supreme聯名的既視感，煙燻灰則帶出時髦的立體感，不擅於搭配鮮豔配色球鞋的朋友，不妨選擇銀色款。此外，該鞋款另配有女款尺寸，配色方面同樣有煙燻灰，不過，另一雙則採用淡紅色，以散發女性甜美的性格。

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲Nike Air Zoom Spiridon Caged 2以煙燻灰、銀紅為主調。（圖／翻攝自Nike）

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲使用大量網眼布搭配銀色皮革飾面帶出細節。（圖／翻攝自Nike）

▲Stussy x Nike平民款。（圖／翻攝自Nike、Nike官網、IG@bn_sj2013）

▲女款尺寸的銀紅色採用較淡的紅色。（圖／翻攝自Nike官網）

全新回歸的Nike Air Zoom Spiridon Caged 2，預計將於4／13正式登陸Nike官網販售，定價為日圓15,400元（約台幣4,200元），想成為地方朴敘俊的朋友，趕緊把這雙鞋買回家吧！

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關鍵字：

Stussy, Nike, AirZoom, SpiridonCaged2, 朴敘俊, 煙燻灰, 銀紅
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