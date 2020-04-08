世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因　宅男潛質成就完美

▲世界冠軍咖啡師王策從不穿淺色單品的理由曝光。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專訪

在2017年拿下WCE世界咖啡沖煮大賽冠軍的王策，短短3年便在東區成立個人品牌咖啡廳前景相當亮眼，一踏進店除了撲鼻而來的咖啡香氣，簡潔清淡的門市風格也是王策這個完美主義者嚴格把握的，此次接受《ET FASHION》專訪，王策罕見談起時尚經，外型亮眼的他有獨特堅持，「我不穿淺色衣服」。

▲台灣首位WCE世界咖啡沖煮大賽冠軍王策，在穿衣風格上都有完美哲學。（圖／記者黃克翔攝）

王策在29歲那年成為台灣首位WCE世界咖啡沖煮大賽冠軍，然而成名對於他而言只是不斷激勵的養分，隔年便在東區開了個人品牌咖啡VWI by CHADWANG，以過人速度迅速站穩腳步。現在聊起都看似輕鬆，不過王策笑容中夾帶認真，「管理員工比拿冠軍難多了，要對別人和自己負責，所以努力是雙倍的。」其實王策冠軍潛質早就註定，從穿衣風格上便略知一二，王策從來不穿淺色衣服，因為站在吧檯很容易被咖啡粉用髒，「員工如果穿白鞋來上班我也不會阻止，只是馬上就不會是白的了，要有心理準備。」

▲台灣設計師Peter Wu 與世界冠軍咖啡師王策在不同領域的堅持十分相似 。（圖／記者黃克翔攝）

王策此次拍攝換上台灣設計師Peter Wu吳昕威作品，碰巧兩人生長環境都是「海歸派」，Peter主張用直覺來詮釋穿衣態度，2020春夏系列靈感就取自他背包徒步於中亞的塔吉克共和國的地貌，包括大地色系的砂質麂皮短外套頗有做舊風格，俐落剪裁彰顯先鋒者光芒，再搭配帕米爾高原和阿富汗瓦罕走廊地理起伏之感，運用自身冷冽的氣質呈現，這點也正好戳中了王策：「我很不喜歡新的東西，我喜歡舊的、不完美的感覺，只要被Peter Wu的風格感動到，就會成為我日後生活中的單品。」王策也坦言自己對時尚的堅持，像是2017年的比賽圍裙就是經過他一筆筆隨意描繪，儘管不是專業，王策也很清楚自己要的細節、花紋，製作出世界上絕無僅有的賽袍。

▲王策自認是不折不扣的宅男，在家喜歡放空 。（圖／記者黃克翔攝）



看似做事一板一眼的王策，工作和生活其實分的很開，王策曾經想過不當咖啡師就要去做海洋生物研究，所以大家很可能在水族館中看到他。然而卸下冠軍光環，王策更是不折不扣的宅男，「其實覺得宅沒有不好，我更喜歡往內挖掘自己，所以在家都會放空或是看書聽音樂，這點是區分工作很重要的部分。」當然，王策也不排除未來與時尚產業結合，「只要能夠讓更多領域的人認識且喜歡咖啡，這就是我很有成就感的事情。」





▲王策團隊 Kasper 換上Peter Wu 2020春夏作品，演繹咖啡職人與台灣設計師的對話。（圖／品牌提供）

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