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秀智挑戰神秘德魯納風　黑色網紗帽＋紅唇性感美過IU

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▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@skuukzky、《德魯納酒店》劇照

韓女星裴秀智平時較少以性感氛圍的裝束亮相，以往作品也多以清純形象、淡妝示眾，近期為蘭蔻拍攝形象照，難得露出大片雪白肌膚，戴上了一頂黑色網紗帽，就猶如IU在《德魯納酒店》中復古時髦的神秘裝扮，偶爾嘗試不同的風格粉絲們也相當買單，紛紛留言：「愛你，我的Queen！」、「太閃耀太美麗了。」

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

平時的秀智以清淡妝容為主，與素顏也幾乎沒什麼差別，以打造清純、乾淨又甜美的自然系美女形象。最近本人於IG上一口氣曝光了多張攝影棚棚拍現場畫面，秀智穿上了黑色抹胸，搭配黑色短裙與短版西裝外套，露出肩頸、胸前以及腰部大片雪白肌膚，腳踩白色羽毛高跟鞋，纖細美腿也大方展露，性感曲線若隱若現。

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

而盤起的頭髮上戴上了黑色網紗帽，並點綴了些許閃亮水鑽，搭配顯眼的大紅唇，氣勢妝容更加營造了神秘與性感的氣息，讓人不禁聯想到IU在《德魯納酒店》劇中曾出現過的造型風格。

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

只要戴上這種網紗頭飾，就能給人一種復古優雅的法式風情之感，曾在南韓掀起一陣流行風潮，尤其是IU在《德魯納酒店》的百變造型中，便出現了好幾次，此次秀智換上了鮮少嘗試的風格，並且難得展現性感韻味，比起IU似乎更有女人味一些。雖在鏡頭前擺出氣勢、美艷的姿態，但私下活潑個性的秀智，在拍攝現場聽到法國歌謠《Comment te dire adieu》便隨之起舞，逗得現場笑聲不斷，女神可愛的模樣又更加吸引人了。

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

▲秀智。（圖／翻攝自秀智IG、TVN）

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關鍵字：

秀智, suzy, IU, 德魯納酒店, 網紗帽, 復古, 性感
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