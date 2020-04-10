玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

《愛的迫降》雖然完結篇，但是「玄彬坑」卻沒有完結的一天！相信不少玄彬太太都還陷入在利正赫的魅力中～不過就算老公遠在他鄉，玄太太理想造型還是要先get XD一起來看看玄彬的理想型，以及歷任女友都是用什麼造型撩到他！

#玄彬理想型條件

玄彬剛出道時從表示自己喜歡個子高、身材好、有點性感的女生～不過隨著年紀增長，他的回答也有所改變，他表示除了外型之外，更重要的是需要能夠「理解自己工作」的人（編激動喊～我可以XD），不過他也曾在訪問中表示，自己好像是常常變換理想型的人，會隨著每次約會對象不同而變化～不過玄彬公開承認的三位女友其實有一個共通點，就是都留著唯美的大波浪捲！玄太太們必須筆記！

玄彬歷任女友1：黃智賢（황지현）

玄彬第一位公開交往的圈內女友是黃智賢～他是演員以及歌手，身高171公分的他有著超好比例，圓圓的臉蛋和深邃的眼睛讓他看起來更有氣質，而浪漫大波浪跟三七分長瀏海又讓他帶有一點嫵媚感，真的超符合玄彬的理想型條件啊！

玄彬歷任女友2：宋慧喬（송혜교）

第二位就是玄彬最為人熟知的圈內女友-宋慧喬！兩人在合作《他們生活的世界》後擦出火花，這段戀情一直維持三年才結束，想當年編也是站過這對cp的啊～而宋慧喬在《他們生活的世界》中雖然是短髮造型，但之後就開始將頭髮留長，並維持旁分的波浪捲，和黃智賢的髮型相似度超高！

玄彬歷任女友3：姜素拉（강소라）

第三位玄彬公開承認的圈內女友就是姜素拉！兩人在2016年傳出緋聞並被經紀公司證實，不過隔年因為行程、聚少離多等因素分手。姜素拉也是頂著有點性感又很有女人味的三七分長瀏海跟大波浪捲～看完真的只能吶喊，玄彬歐霸你的理想型條件其實沒有變吧！！

玄彬緋聞女友：孫藝珍（손예진）

最後一位要介紹的當然是孫藝珍～雖然兩人交往的緋聞傳得沸沸揚揚，但戀情始終沒有被證實，讓《愛的迫降》劇粉只能苦苦哀求「你們什麼時候要原地結婚」！而孫藝珍歐膩不管是在《愛的迫降》中還是現實中，

都是留著非常浪漫氣質的女神波浪捲，一樣超符合玄彬的理想型啊（真的求你們結婚）～

#不同臉型怎麼留波浪捲最顯瘦？

雖然到玄彬身邊的路途遙遠XD但是既然身為玄太太，那玄彬喜歡的髮型一定要先有！以下就為各位玄太太們解析不同臉型適合的大波浪捲髮型、搭配什麼瀏海最顯瘦！

高額頭：長度不限＋空氣瀏海/S型瀏海

高額頭很容易在視覺上造成上下臉部比例不均衡，甚至快禿頭的感覺～因此首要條件就是要先將額頭高度降低！建議可以搭配空氣劉海、氧氣瀏海，如果不習慣短瀏海，那S型瀏海也是很好的選擇，可以遮住最顯禿的額角，S型弧度更可以在髮際線處製造陰影，幫髮際線自然修容！

圓臉：肩膀以下長度+中分/旁分長瀏海

圓臉的女孩最困擾的就是非常顯肉的臉頰～肩膀以下長度的頭髮可以拉長整體臉部比例，而中分、旁分的長瀏海也有一樣的效果，尤其能轉移視覺上的注意力，讓視覺焦點不會在肉肉臉頰。而波浪捲的弧度能幫助臉部自然修容，讓肉臉看起來顯瘦兩倍！

短下巴：肩膀以下長度+中分八字瀏海

短下巴是很多臉型的致命傷！不管是圓臉、方臉、V臉人都有可能是短下巴族群～而下巴一短，就很容易給人臉胖、臉型線條不好看，而且比較幼稚的印象！因此搭配肩下長髮可以拉長下巴線條，而中分的八字瀏海能夠平均上半臉和下巴的比例、拉長全臉中線，更顯瘦也更有女人味～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@binnalyoon、@songch_y、@mmeenze、@soso_2649、@ch_joo_、@yeovvun、@hwan1059、@jooyeonking、@vast.ent、tvN IG、다음 연예 - Daum、Netflix《愛的迫降》、네모판、클리앙、NetNews、아시아뉴스통신、스포츠동아、뉴스인스타

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