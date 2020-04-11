fb ig video ETtoday search mobile

賈靜雯《成化十四年》變霸氣貴妃！回顧過去9套唯美古裝扮相

>

成龍監製的古裝探案劇《成化十四年》定檔4/1，該劇和《陳情令》一樣改編自耽美小說，所以上檔前備受期待，而日前釋出片花，賈靜雯驚喜現身，睽違六年再演古裝劇，造型看起來好霸啊！大家還記得武則天嗎？回顧賈靜雯的古裝角色，當年的古裝女神地位勝過楊冪呢！

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色1：《成化十四年》萬貴妃

目前關於賈靜雯在《成化十四年》飾演的角色沒有太多介紹，不過預告一登場讓粉絲很驚艷，一襲華麗的貴妃娘娘裝扮，出場時面帶淺淺的微笑，看似溫和，卻暗藏著心機。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

女神不愧是女神，依然保持當年風範，甚至更勝，看到那眼神讓人好期待她的角色。而這回是個反派，且萬貴妃有其真實的歷史原型，和皇帝是相差17歲的姐弟戀，歷史上的萬貴妃利用皇帝的獨寵，在后宮掀起了腥風血雨，不曉得電視劇會是如何。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色2：《宮鎖連城》杏雨

賈靜雯最近期出演的古裝劇是2014年的《宮鎖連城》，劇中杏雨算是客串角色，為男配江逸塵的養母，她原本是大將軍翁哈岱的妻子，可是翁哈岱卻不認她，最後她是溺水而死的。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯穿清朝古裝也滿好看的，看起來溫柔賢良，多年前的古裝女神風範依然在！

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色3：《天龍八部》李秋水

賈靜雯也在2014年版的《天龍八部》客串李秋水一角，她是逍遙派掌門逍遙子的弟子，天山童姥、無崖子的師妹，三個師兄妹之間有愛恨糾葛。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

且李秋水是經典美人王語嫣的外婆，所以想當然李秋水也是個大美女，不過故事中她的容貌被天山童姥給毀了，而賈靜雯在劇中也有畫上疤痕妝。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色4：《太平公主秘史》太平公主/安定公主

賈靜雯除了演過武則天，還演了她的兩個女兒，在《太平公主秘史》中一人分飾二角，溫順善良且知書達理的女主角太平公主和剛毅強勢的安定公主，在劇中的造型真的超華麗。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

這部劇也滿經典的，因此也是賈靜雯的代表角色，一正一邪的角色展現賈靜雯的演技，劇中的眼神轉變很精彩。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色5：《秦王李世民》胭脂

《秦王李世民》是賈靜雯和好姐妹高圓圓合作的四部劇的其中一部，賈靜雯飾演個性開朗豁達的胭脂，造型好俏皮喔！

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

劇中胭脂喜歡的是宰相魏徵，而高圓圓飾演的若惜公主則是第一女主，是個善良但有點叛逆的公主，喜歡的人是李世民。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色6：《至尊紅顏》武媚娘

再來就是經典的《至尊紅顏》武媚娘，許多女星都扮演過武媚娘，近期最有名的應該就是范冰冰的《武媚娘傳奇》，不過范冰冰版的被嫌棄太做作、傻白甜，而賈靜雯版頗受好評。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯版的武則天活潑感性且剛柔並俱，女皇的裝扮超霸氣，現在回頭看依然很美，氣質太好了啦！

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色7：《神醫俠侶》淳于緹縈

在《神醫俠侶》中，賈靜雯和高圓圓再合作，而且演情敵，賈靜雯飾演出身醫術世家、活潑開朗、聰明伶俐的淳于緹縈。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

而高圓圓則扮演集萬千寵愛於一身的呂后姪女琴子，但因為愛男主愛不到進而黑化報復。這兩個演藝圈姐妹花，在劇裡總是這麼戲劇化～

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色8：《倚天屠龍記》趙敏

當然少不了《倚天屠龍記》趙敏囉！這部劇讓賈靜雯在內地奠定了一線花旦的地位，《倚天屠龍記》被翻拍無數次，而大家都很喜歡賈靜雯版的趙敏，高貴、睿智、豪爽又可愛大方，絕對是經典之一！

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

而這也是賈靜雯和高圓圓合作的首部電視劇，賈靜雯的趙敏活潑豪爽，而高圓圓則扮演美艷並黑化的周芷若，兩人在劇中又是水火不容的情敵，為了爭蘇有朋飾演的張無忌鬥個你死我活~

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色9：《大漢天子》念奴嬌

《大漢天子》念奴嬌也很經典。劇中她是前朝一名將軍的女兒，父親被冤殺，為報父仇棲身於歌舞坊。能歌善舞，聰明美麗，是當時一代才女。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯在這部劇的形象溫柔堅強且智勇雙全，而多年前的古裝造型當然不比現在精緻，賈靜雯頭上像蛇頭的髮飾有點辣眼睛，不過人美、氣質好補足一切。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

賈靜雯古裝角色10：《小李飛刀》孫小紅

《小李飛刀》當年超風靡，賈靜雯和焦恩俊、吳京、蕭薔、俞飛鴻一票大咖合作，在劇中飾演天機老人的孫女孫小紅，是個可愛又俏皮的俠女。

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

▲賈靜雯古裝造型。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博、宮鎖連城劇照

【延伸閱讀】

肖戰&李沁《狼殿下》曝成親洞房照！9對合作三次以上的陸劇CP，熱巴和高偉光竟合作七次(beauty美人圈)

10個陸劇中「神探男主」！胡一天《民國奇探》軟萌，李現臭跩、任嘉倫霸氣，都有天才腦

《三生三世》公主都是用來虐的！10公主結局，素錦貶下凡、被家暴，最後一位才真的悲哀(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

賈靜雯, 古裝, 陸劇, 成化十四年
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

楊冪大秀美腿卻踩突兀「洞洞鞋」　網評價兩極：救不了它

楊冪大秀美腿卻踩突兀「洞洞鞋」　網評價兩極：救不了它

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券 趙麗穎從丫鬟晉升女主關鍵在妝！掌握眉毛、修容4重點　輕鬆遮掉圓圓臉 梅根婚紗設計師Clare Waight Keller驚爆閃辭GIVENCHY！官方回應了 小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌 日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 每周訂定一天「減肥休息日」　10個小方法讓你瘦得更輕鬆 母親節必買10大特惠組！經典賣爆品下殺52折　還不快揪媽媽去囤貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面