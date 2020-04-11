賈靜雯《成化十四年》變霸氣貴妃！回顧過去9套唯美古裝扮相

成龍監製的古裝探案劇《成化十四年》定檔4/1，該劇和《陳情令》一樣改編自耽美小說，所以上檔前備受期待，而日前釋出片花，賈靜雯驚喜現身，睽違六年再演古裝劇，造型看起來好霸啊！大家還記得武則天嗎？回顧賈靜雯的古裝角色，當年的古裝女神地位勝過楊冪呢！

賈靜雯古裝角色1：《成化十四年》萬貴妃

目前關於賈靜雯在《成化十四年》飾演的角色沒有太多介紹，不過預告一登場讓粉絲很驚艷，一襲華麗的貴妃娘娘裝扮，出場時面帶淺淺的微笑，看似溫和，卻暗藏著心機。

女神不愧是女神，依然保持當年風範，甚至更勝，看到那眼神讓人好期待她的角色。而這回是個反派，且萬貴妃有其真實的歷史原型，和皇帝是相差17歲的姐弟戀，歷史上的萬貴妃利用皇帝的獨寵，在后宮掀起了腥風血雨，不曉得電視劇會是如何。

賈靜雯古裝角色2：《宮鎖連城》杏雨

賈靜雯最近期出演的古裝劇是2014年的《宮鎖連城》，劇中杏雨算是客串角色，為男配江逸塵的養母，她原本是大將軍翁哈岱的妻子，可是翁哈岱卻不認她，最後她是溺水而死的。

賈靜雯穿清朝古裝也滿好看的，看起來溫柔賢良，多年前的古裝女神風範依然在！

賈靜雯古裝角色3：《天龍八部》李秋水

賈靜雯也在2014年版的《天龍八部》客串李秋水一角，她是逍遙派掌門逍遙子的弟子，天山童姥、無崖子的師妹，三個師兄妹之間有愛恨糾葛。

且李秋水是經典美人王語嫣的外婆，所以想當然李秋水也是個大美女，不過故事中她的容貌被天山童姥給毀了，而賈靜雯在劇中也有畫上疤痕妝。

賈靜雯古裝角色4：《太平公主秘史》太平公主/安定公主

賈靜雯除了演過武則天，還演了她的兩個女兒，在《太平公主秘史》中一人分飾二角，溫順善良且知書達理的女主角太平公主和剛毅強勢的安定公主，在劇中的造型真的超華麗。

這部劇也滿經典的，因此也是賈靜雯的代表角色，一正一邪的角色展現賈靜雯的演技，劇中的眼神轉變很精彩。

賈靜雯古裝角色5：《秦王李世民》胭脂

《秦王李世民》是賈靜雯和好姐妹高圓圓合作的四部劇的其中一部，賈靜雯飾演個性開朗豁達的胭脂，造型好俏皮喔！

劇中胭脂喜歡的是宰相魏徵，而高圓圓飾演的若惜公主則是第一女主，是個善良但有點叛逆的公主，喜歡的人是李世民。

賈靜雯古裝角色6：《至尊紅顏》武媚娘

再來就是經典的《至尊紅顏》武媚娘，許多女星都扮演過武媚娘，近期最有名的應該就是范冰冰的《武媚娘傳奇》，不過范冰冰版的被嫌棄太做作、傻白甜，而賈靜雯版頗受好評。

賈靜雯版的武則天活潑感性且剛柔並俱，女皇的裝扮超霸氣，現在回頭看依然很美，氣質太好了啦！

賈靜雯古裝角色7：《神醫俠侶》淳于緹縈

在《神醫俠侶》中，賈靜雯和高圓圓再合作，而且演情敵，賈靜雯飾演出身醫術世家、活潑開朗、聰明伶俐的淳于緹縈。

而高圓圓則扮演集萬千寵愛於一身的呂后姪女琴子，但因為愛男主愛不到進而黑化報復。這兩個演藝圈姐妹花，在劇裡總是這麼戲劇化～

賈靜雯古裝角色8：《倚天屠龍記》趙敏

當然少不了《倚天屠龍記》趙敏囉！這部劇讓賈靜雯在內地奠定了一線花旦的地位，《倚天屠龍記》被翻拍無數次，而大家都很喜歡賈靜雯版的趙敏，高貴、睿智、豪爽又可愛大方，絕對是經典之一！

而這也是賈靜雯和高圓圓合作的首部電視劇，賈靜雯的趙敏活潑豪爽，而高圓圓則扮演美艷並黑化的周芷若，兩人在劇中又是水火不容的情敵，為了爭蘇有朋飾演的張無忌鬥個你死我活~

賈靜雯古裝角色9：《大漢天子》念奴嬌

《大漢天子》念奴嬌也很經典。劇中她是前朝一名將軍的女兒，父親被冤殺，為報父仇棲身於歌舞坊。能歌善舞，聰明美麗，是當時一代才女。

賈靜雯在這部劇的形象溫柔堅強且智勇雙全，而多年前的古裝造型當然不比現在精緻，賈靜雯頭上像蛇頭的髮飾有點辣眼睛，不過人美、氣質好補足一切。

賈靜雯古裝角色10：《小李飛刀》孫小紅

《小李飛刀》當年超風靡，賈靜雯和焦恩俊、吳京、蕭薔、俞飛鴻一票大咖合作，在劇中飾演天機老人的孫女孫小紅，是個可愛又俏皮的俠女。

文／美人圈 圖／翻攝自微博、宮鎖連城劇照

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