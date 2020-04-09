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兩腳穿不同色才時髦！DSM聯手愛迪達搶錢　Stan Smith「黑白雙煞」突襲　　

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編輯／Duke

Dover Street Market（DSM）為時尚與潮流指標的名所之一，由時尚教母川久保玲開設，這間商店常販售獨有的限量單品，像是去年為了慶祝開業15周年，便找來多個品牌推出「MONOCHROMARKET」計畫，如今DSM再次於官方IG公布新聯名。這次DSM找來Adidas合作，並替改造旗下經典的Stan Smith，推出簡約有型的「黑白雙煞」聯名作品。

▲DSM Adidas Stan Smith。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲DSM改造Adidas旗下經典的Stan Smith鞋款。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

由DSM主導設計的Adidas Stan Smith鞋款，繼承其經典鞋型與設計，僅在鞋款上做材質與標誌的更動。設計上，DSM運用簡潔百搭的黑、白為主調，並將外部的三條點狀透氣孔移除，只保留右腳的「三葉草」標誌，最後於左腳後跟加入DSM標誌性的Logo來提升雙方聯名的氣勢。另外，DSM還將鞋墊換成優質粒面皮革以增加質感。

▲DSM Adidas Stan Smith。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲刪去外部原有的三條點狀透氣孔。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲DSM Adidas Stan Smith。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲後跟以三葉草搭配DSM標誌提升聯名氣勢。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲DSM Adidas Stan Smith。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

▲鞋墊換成優質粒面皮革增加質感。（圖／翻攝自Dover Street Market官網）

根據DSM官方於IG發布的訊息，DSM Adidas Stan Smith目前已經在倫敦、紐約、銀座等三間Dover Street Market店鋪的官網發售，定價為美金160元（約台幣4,800元），想購入簡約有型的經典鞋款，絕對不能錯過由DSM推出的Stan Smith！

與此同時，由NIGO打造的Adidas Originals by HUMAN MADE聯名系列，日前也透過本人在IG曝光全新短片與販售消息。該系列以Adidas暢銷鞋款Super Star為主軸；設計方面，不僅在側邊的三線標誌印上「GEARS FOR FUTURATISTC TEENAGERS」字樣，還在後跟加入HUMAN MADE的愛心標誌，並配有三款配色可做選擇，有興趣的朋友，可於4／10在HUMAN MADE官網購得。

關鍵字：

DoverStreetMarket, 川久保玲, Adidas, StanSmith, 三葉草, NIGO, HUMANMADE, SuperStar
fashion.net

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