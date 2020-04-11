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IU私下愛用包包大公開！Gucci經典老花、YSL百搭水桶4個精美同款必須收

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IU常常在自己的個人ig上曬出自己私藏的絕美精品包款，都是時尚圈超夯、必收的IT Bag，有今年大勢老花包、百搭水桶包，趕快一起看下去吧！

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

#Gucci 經典雙G圖騰馬銜鍊肩背包，NT$75,900

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

Gucci經典的雙G圖騰是他們家的招牌，而1955 Horsebit系列剛上市就被超多名人欽點！IU更是在多套日常穿搭、機場穿搭中都帶著它！

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

這款包是帆布面料，不僅耐刮、耐重，也不怕一壓就變形～除了經典Monogram圖樣之外，包包正面的扣環上更鑲有Gucci經典馬銜鍊做綴飾，讓它更加典雅、高級！

#YSL Small Anja Tassel Bucket Bag In Black Suede €1250，約NT$41,935

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

第二款很常出現在IU身邊的包款就是YSL的麂皮水桶包款Anja！IU用的Smal Size重量輕盈，很適合喜歡背小包出門的女孩～而這款水桶包看起來雖然小，但是因為束口的設計，讓它的底座有足夠空間放手機、中夾，即使背小包也不怕容量不夠！

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

這顆包屬於簡約風格，很適合有個性、走酷帥風的女孩～不過也可以像IU一樣搭配可愛的毛衣、氣質型西裝外套，可以中和身上的甜美感，讓整體風格更有率性女人味！

#MIU MIU MIU CONFIDENTIAL MATELASSÉ 皮革包，NT$57,500

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

MIU MIU這顆包是滿月社長的背過的無數包之一！這系列的包款屬於信封包型，多層的夾層讓它的容量更大，很適合上班族背～而包款則是以Miu Miu經典Matelassé皮革打造，搭配金屬鍊條看起來更加奢華！滿月社長使用的紅色包款在MIU MIU台灣官網上並沒有販售，不過沒關係！因為這系列有非常多色可以選擇～

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

小編特別推薦超有初春氣息的蜜桃粉色，背起來有少女感，但又不會過於粉嫩，2020初春想要當個浪漫女孩，必收的IT Bag就是它！

#Gucci Sylvie 1969金屬鍊條手提包，NT$103,600

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

IU真的非常喜歡Gucci的包～Gucci這款Sylvie 1969是以Gucci Sylvie系列包包為設計靈感，再度推出的新包款。這顆包IU不只在自己的個人ig上曬過，也曾在《德魯納酒店》酒店中背過！這顆包方形硬殼、圓柄提把的設計，讓它多了一點復古風味，搭配上經典金屬鏈條又多了高級感！

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

IU在個人ig上曬出的包款是黑色漆皮面的系列～漆皮版除了黑色之外，還有推出磚紅、森林綠兩色，而這顆包最可愛的就是鍊條上的小細節！不只有Gucci經典可愛的豬鼻子環鑲嵌其中，包包的鎖扣的更印有小小Gucci logo字樣～

▲IU愛用精品包。（圖／美人圈）

包包的內部則是長方形的硬底，直接從上方兩邊打開，也讓東西更好拿取～雖然價格不是很親民，但是看到細節完全值得收啊！

文／美人圈　圖／翻攝自Gucci、MIU MIU、YSL、아시아투데이、newsinkorea、IG@dlwlrma、@wwwwwwn88

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IU, 包包, 精品包, 穿搭
fashion.net

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