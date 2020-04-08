《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌

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最新強檔韓劇《夫婦的世界》雖前六集被設定為19禁節目，收視仍節節上升，讓飾演正宮老婆的金喜愛與小三韓素希一舉登上熱搜，兩人都不是省油的燈，在劇中的明爭暗鬥精彩絕倫。52歲身材仍零贅肉的美魔女PK 25歲年輕美豔的少女，完全迥異的兩人私下穿衣風格也大不相同。

首先來看到就連使用的口紅都登上熱搜的最強小三韓素希，劇中清純甜美的外表下藏著勾引人夫的可恨心機，私下穿衣風格則是個不折不扣的年輕韓妞：

從韓素希的個人IG上，可以發現她喜歡穿上各種時下流行的元素，像是春夏必備的白色蕾絲公主風、柔軟貼敷的針織衫，以慵懶的休閒風格為主，也會透過一些看似不經意的小細節來提升性感指數，例如斜肩造型露出肩帶、一頭亂髮搭配深V領口，似乎也十分喜歡象徵狂野性感的豹紋元素。

飾演正宮老婆的金喜愛，身為演技派資深演員雖然大了小三將近三十歲，卻也絲毫不遜色，金喜愛在劇中的19禁對手戲，姣好身材保持零贅肉的體態展露無遺，論性感絕不輸給韓素希。而金喜愛散發出的成熟女性韻味與知性氣質，反而是韓素希所缺乏的，在時尚品味這塊由金喜愛略勝一籌。

金喜愛並不會特別強調身材曲線，完全不仰賴小心機，即使穿著正裝全身包緊緊，也能輕鬆展現出歷練與氣勢，並且喜歡利用首飾來襯托出女人味，撐得起設計感十足的服裝。私底下的金喜愛幾乎不太上妝，出遊時清清淡淡的打扮，反而更顯得氣質萬分，也難怪鏡頭前肌膚狀況如此無瑕，保養得宜，完全看不出真實年齡。

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