FILA攜手防彈少年團設計「星空鞋」！全系列4／10同步南韓開搶

▲FILA為BTS防彈少年團打造VOYAGER COLLECTION系列，台灣商品同步南韓4月10日早上10點開搶。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓天團BTS防彈少年熱度居高不下，運動品牌FILA為他們量身定做了VOYAGER COLLECTION系列，團員更在多達20項系列單品都加印上「Born to Shine」字樣超級寵粉，現在台灣粉絲不用出國也能在官網同步預購，於4月10日早上10點準時開搶！

▲VOYAGER COLLECTION系列仿佛置身浩瀚星空，團員所屬星座化為星軌圖案上身，田柾國款圓領T恤（圖一）NT$1,480。（圖／品牌提供）

BTS防彈少年團紅遍全球，現在FILA也看上高人氣，為其打造VOYAGER COLLECTION系列，單品除了RGB Flex、Wavelet OG經典鞋款在內，更包括連帽衫、短袖T-shirt、帽款等，種類相當多元。品牌也首度使用紮染工藝製作滿版上衣，透過成員田柾國演繹，精緻五官與點綴在胸前的星球造型十分簡約，進而營造夢幻般的宇宙氛圍。此外，更將BTS防彈少年團成員所屬星座化為星軌圖案，最後由最明亮七顆星組成的「Big Dipper北斗七星」，體現在鞋舌以及帽T上獨具收藏價值。

▲團員暖心寫下「Born to Shine生而發光」激勵粉絲。（圖／品牌提供）

團員們也紛紛換上本季單品拍攝形象照，金泰亨運用白色星球帽T與偏光材質的厚底白色球鞋彰顯帥度，朴智旻則以招牌紫色短袖營造街頭風，背過身來更能看到與衣著呼應的漸層天空，與鞋款造型不謀而合。寵粉的BTS團員更在單品上寫下「Born to Shine生而發光」字樣傳遞正能量給粉絲們，同時，台灣也完整引進南韓商品，將在4月10日早上10點於官網同步預購，疫情期間不用飛出國也能準時入手偶像單品。





▲鬼塚虎推出DELEGATION CHUNK厚底鞋超燒，NT$4,980。（圖／品牌提供）

與此同時，搭上增高鞋熱潮，鬼塚虎推出DELEGATION CHUNK鞋履，鞋面為1968年日本代表隊所穿的MEXICO DELEGATION，在賦予其厚底性能，共推出奶白、經典色、紅色三種選擇，嬌小女孩上腳瞬間變長腿。

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