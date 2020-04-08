外貌普普，卻有強烈異性吸引力！測妳的「性感指數」有多高？

有時我們看這個人長得不怎麼樣，但為什麼桃花一直來？聽到異性口中，這個人充滿了性感魅力，自己卻很多問號，到底這個人哪裡性感呢？其實性感並不只是關於外表，也包含了這個人從裡到外所散發出來的一種能量，這次來測看看到底妳目前的性感指數有多少？

首先在心中默念一次問題，然後憑直覺選張牌





選好了嗎？我們來解牌吧...

1.惡魔

"性"魅力指數95%：容易吸引到只想發生關係的對象

選到這張牌要看清楚重點喔，是“性”魅力指數，妳目前所散發出來的能量，較讓異性感受到的是一種想要上床發生關係，或是與妳來一段激情，因為這張牌卡有著喜歡享受，但卻誤解了享受的定義，惡魔DEVIL的相反是LIVED，是關於如何去生活，活出內在的喜悅。

因此惡魔牌提醒著妳，最近的妳有種掌控的慾望，渴望被關注的潛在心理，因此愈是有這種控制慾時，奇妙的是外在會愈散發出強烈的性魅力，代表著內心有著許多對生命的不安，而用掌控來滿足對安全感的需求，但並不是真的喜歡上遇到的對象，只是藉由抓住一個人，來讓自己有個真實活著的感受喔。

2.聖杯騎士

性感指數75%：最近桃花魅力強

選到這張牌，妳其實很渴望遇到的伴侶可以有種心靈上的交流，但聖杯騎士也代表著妳還是有著依戀過去的情感，還沒真正完全放下，當妳還無法真的放下，又渴望新的愛情出現時，很容易變成桃花一直出現在身邊出現，但卻無法發展成穩定或確定的交往關係。

妳也容易遇到多情、有才華、很有魅力的對象，會有一些浪漫情愫，卻無法真正深入了解彼此，因為雙方都還在一個無法離開過去的某些記憶之中，因此聖杯騎士雖然性感指數蠻高，但感情上的發展需要懂得放下過去與順其自然，那麼才有辦法談一段成熟的感情。

3.正義



性感指數35%：過於絕對讓人卻步

圖中的正義女神，畢竟是一個女神，怎麼性感魅力指數不高呢？最大的原因來自於妳過於有種先入為主的觀念，因為在感情上害怕受傷，而太快把異性的種種表現判斷為『這樣的行為代表OK』、『那樣的表現就代表這個人不OK』，很容易看到妳認為的哪一種缺點，就全盤否定這個人了。

雖然在最一開始，對方其實很想好好認識妳，但卻被妳所展現出來的態度感到被拒絕了，於是性感指數也大大降低，放下妳的標準和規矩，其實妳的魅力很容易綻放開來，別一昧追求完美無瑕的愛情，反而流錯失默默出現的好機會了。

4.女皇



性感指數85%：最近的你莫名的有魅力

女皇充滿自信的坐在自己的位子上，妳不需主動，也不用刻意，最近的妳性感指數是很高的，很容易就吸引到對象，想與妳認識相處，但女皇是一個神態自若、從容不迫的角色，代表著妳沒有非得要得到誰，或吸引什麼目光，而這樣的妳反而更充滿魅力。

如果是單身的人選到這張牌卡，代表著最近幾個月談戀愛的時機，即將成熟，而在伴侶關係中，是關於兩人之間的相處，提醒著妳不能只是靠外在來吸引對方，妳的內在更是讓人想要深度了解的，因此多充實自己，和用成熟的態度來面對關係中的課題，更會讓另一伴對妳深深著迷。

5.聖杯三



性感指數50%：老少皆宜和樂融融

聖杯三屬於一張歡樂的牌卡，妳的性感指數是不錯的喔，但妳更吸引人的不是關於性感的魅力，而是與妳相處的感覺、一起聊天歡樂的開心，這些特質都讓身邊的異性喜歡與妳交朋友，而妳也不適合馬上陷入火熱戀情的戲碼，從朋友開始的關係，反而來的自在長久。

當選到這張牌時，有個提示，那個覺得妳很性感的人，很可能就在工作團隊、朋友群之中，只是妳還沒發現，而聖杯三是關於重視相處和諧的牌卡，但也有可能不小心發展成多角戀情，因此妳有時可別好相處過了頭，反而不小心陷入他人的混亂關係之中囉。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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