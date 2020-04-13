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吳謹言光滑美背全靠2妙招！去角質產品別亂挑　秘密武器是菜瓜布

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▲▼ 吳謹言用菜瓜布去背痘？女神親授2大美背妙招，去角質磨砂膏、沐浴乳挑選有訣竅！（圖／Bella儂儂提供）

夏天到了妳的美背準備好上戰場了嗎？時常會在小紅書上分享日常保養撇步的瓔珞小主-吳謹言，最近就大方公開自己的沐浴美背小妙招！原來女神的光滑肌膚背後工程超簡單！想要去背痘不只去角質產品、沐浴乳挑選有訣竅，加了這個獵奇法寶連陳年頑垢也能搓得一乾二淨！

吳謹言預防背痘2大妙招

去角質磨砂膏這樣選

▲▼ 吳謹言用菜瓜布去背痘？女神親授2大美背妙招，去角質磨砂膏、沐浴乳挑選有訣竅！（圖／Bella儂儂提供）

冷了大半年想到終於可以換上露背裝、小背心就讓儂編超期待 ~ 不過穿上夏日勁裝之前，妳的美背準備好了嗎？夏天最害怕的背痘、暗沉和厚重角質吳謹言用一招解決妳的所有小煩惱！每個女生家中一定都備有一款去角質型的磨砂產品，不過吳謹言就提醒，在挑選磨砂膏時最好選擇質地滑順好塗抹，且顆粒感細緻的品項，不只能避免搓澡摩擦時的二次傷害，也能替肌膚滋潤保濕，另外，在使用的頻率上建議一周使用1-2次即可，才不會把新生的角質也刷掉呦 ~

私房沐浴小法寶

▲▼ 吳謹言用菜瓜布去背痘？女神親授2大美背妙招，去角質磨砂膏、沐浴乳挑選有訣竅！（圖／Bella儂儂提供）

欸不對吧 ~ 這不是儂編阿嬤拿來洗碗的傳統菜瓜布嗎？ 別懷疑，這獵奇的搓澡神器就是吳謹言維持美背的秘密武器！在使用上，淘氣的吳謹言還分享，平時洗澡時她會用橫向、縱向不同方向交互搓洗背部，不僅能清潔到任何死角區，還能邊洗邊練背肌！（笑）不過咱們的瓔珞小主也提到，在使用這種搓澡道具時，最好是先用沐浴乳在身上搓洗起泡後再刷上肌膚，不只是間接減緩搓澡刷的摩擦力，也能讓厚重角質更容易清潔代謝呢 ~

溫和美肌沐浴乳推薦

▲▼ 吳謹言用菜瓜布去背痘？女神親授2大美背妙招，去角質磨砂膏、沐浴乳挑選有訣竅！（圖／Bella儂儂提供）

▲《綠藤生機》活萃沐浴露、《古寶》無患子檸檬馬鞭草淨雅沐浴露、《施巴》潔膚露、《布朗博士》檸檬草Shikakai沐浴露、《Green綠的》抗菌沐浴乳-綠茶精油。

想要養出健康美背，除了這些小法寶之外，每天用的沐浴乳也很重要！尤其是油性膚質、容易產生角質顆粒的肌膚，沒有選到對的沐浴乳光是用去角質產品是沒用的！其實，想要穩定膚況，最重要的就是沐浴乳酸鹼值的把關，肌膚屬於弱酸性，建議選用中性溫和且成分單純的沐浴品，並且不要一味地追求抗痘功效的品項，才能真正對症下藥喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／吳謹言小紅書、微博、《綠藤生機》、《布朗博士》、《Green綠的》官網

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 紅酒還能抗痘、防老化？網路超夯「紅酒保養法」，不只用喝的敷臉、泡
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關鍵字：

吳謹言, 美背, 肌膚保養, 去角質, 沐浴乳, 美麗秘密
fashion.net

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