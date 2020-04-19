花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

北花客運上路，除了超難搶的火車票，現在又多了一項交通方式，從台北到花蓮往返只需3.5小時。還在瘋《洄瀾貨櫃星巴克》？儂編推薦你6家花蓮特色咖啡廳，這些的口袋名單報你知！不論是老屋再建、白色簡約格局、還是柴犬當家，不妨趁這個假日，離開喧鬧的都市到花蓮走走吧！



1. 斗。宅商社Cafe&Bar

充滿懷舊氛圍的日式建築，台灣僅存的窄軌蒸汽火車，不仔細看很難發現一家咖啡廳坐落在鐵道文化園區內。店內兩隻毛小孩絕對是招牌！黑柴犬「斗財」和赤柴犬「囍妹」四處巡視的模樣就像個小老闆，人人搶著合照可說是超級人氣王。

店家以造型甜點、手沖咖啡為主，不喝咖啡也有其他茶品做選擇。千萬別錯過柴犬造型麵包，起士、紅豆口味蓬鬆的外型、飽滿的內餡，叫人怎麼下得了口！而愛喝咖啡的你千萬要點拿鐵，拉花加上柴犬棉花糖，就像斗財和囍妹在咖啡裡泡澡，真的療癒到不行。愛毛小孩的你快點動身吧！

《店家資訊》

電話：0916 440 811

地址：花蓮縣花蓮市福建街460號

營業時間： 14:00-00:00



2.半寓咖啡

前身是《美琪乾洗店》的《半寓咖啡》，完整留下乾洗店的招牌，小巷內已不再是車水馬龍，些微斑駁的牆和褪色的招牌正是老屋魅力之處。一隻貓、一片落地窗配上濃郁的咖啡香氣，如此愜意的午後到這歇息片刻是你最佳選擇。

在這裡你可以選擇自己喜歡的咖啡豆子，作為萃取咖啡的基底，每一杯就像是為你量身打造。每日限量甜點，必須來一份抹茶戚風蛋糕，口感綿密、濕度適中，在口中散發出的茶香，只要晚來一點就賣光了！

《店家資訊》

電話：0911 763 747

地址：花蓮縣花蓮市成功街316號

營業時間： 14:00-20:00



3.快閃咖啡COFFEE FLASH

隱身在巷弄店的小店，一不留意很容易就這樣路過。店內的空間不大，通常以外帶為主。整間店以黑白色調設計為主，時尚簡約的風格為老屋注入新生命。閃電型logo樣式鮮明，與店名「快閃」相呼印，烙印在杯身超適合拍照打卡！

店內雖然位子不多，但主要販售莊園級義式和手沖咖啡。主打自家烘焙的熟豆及多種精緻的咖啡豆可供選擇。最具特色代表莫過於「音樂家系列咖啡豆」以莫扎特、貝多芬、巴哈命名的咖啡，濃郁的花香撲鼻，入口的微酸水果韻味搭配上蜂蜜香甜。不妨這週親自體驗看看音樂咖啡的魅力吧！

《店家資訊》

電話：0976 548 806

地址：花蓮縣花蓮市民國路80巷17號

營業時間： 9:00-17:00



4.浮室咖啡soave plan

如果你是簡約文青風的愛好者，那這家可別在猶豫！純白色的外觀在三角窗格外顯眼，多扇窗戶讓你就算在室內也能感受陽光的溫暖。簡約的擺設，高質感大方格調，在這寧靜又如在家般的舒適。

發泡牛奶咖啡可以依照客人口味，可以告訴老闆「奶多一點」、「奶少一點」、「奶剛剛好」運用牛奶調配出適合自己的咖啡風味。單喝咖啡也來塊經典的檸檬塔，一杯咖啡、一塊蛋糕，超完美組合絕對滿足你的味蕾！

《店家資訊》

地址：花蓮縣花蓮市成功街280號1樓

營業時間： 13:30-19:30



5.沈醉2咖啡

一間舊書舖子飄出淡淡的咖啡香，這是《沈醉2咖啡館》。喧囂的鬧區有著一間宛若世外桃源的小店，方形吧台區分了書店和咖啡廳。想要找一個落腳處細細品嘗咖啡，安靜閱讀享受和自己獨處的時光，這裡再適合你不過！

肉桂捲可說是店裡的招牌，剛出爐的香氣瞬間瀰漫整個空間。肉桂捲螺旋的外表，濃厚的肉桂焦糖在嘴裡化開。多層次口感和療癒外型，連不敢吃肉桂的儂編也沈醉其中。

《店家資訊》

電話：0975 630 205

地址：花蓮縣花蓮市光復街57號

營業時間： 7:30-20:00



6.咖啡月(淺野)

淺野先生是留日回來的台灣人，喜愛收藏唱片機、相機、黑膠唱片，這些懷舊小物擺設在小小的店內的每個角落。在花蓮幾乎沒有夜生活，夜貓子不知道到哪去？《咖啡月》開到23點，不妨到店裡坐坐，品嘗老闆的手藝。

手沖咖啡的小熊拉花完全征服少女的心，店內的格子鬆餅和會爆漿的布朗尼，吃過的人都讚不絕口。連網紅阿翰都是常客！寧靜的夜晚還沒排定行程，《咖啡月》是不錯的選擇。

《店家資訊》

地址：花蓮縣花蓮市復興街65-2號

營業時間： 14:00-23:00

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／FB@咖啡月(淺野)、@浮室 soave plan、@Coffee Flash 快閃咖啡、@半寓咖啡、IG@cz2coffee、@tummysready、@liveforbeat



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