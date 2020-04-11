小圓包沒有明星加持依舊火紅！Chanel、Marc Jacobs金屬鍊帶設計展現反差萌

許多非主打款「IT包」，在完全沒有造神的情況下也默默地紅了好幾年，像是儂編今天要介紹的這幾款「小圓包」便是這樣的存在。既然沒有各大媒體強力播送，也沒有打著女明星同款的名號搶版面，依舊人氣紅不讓，也難怪品牌會持續推出點綴全新花色和細節的激萌新款小圓包，就是要讓你在2020年春夏，繼續買！



Burberry

條紋棉質斜背包

自從Riccardo Tisci上任以來，可以明顯感受到Burberry在跟年輕人靠攏。而這款肩背小包就算是一個很具代表性的創作，在圓型包身點綴經典老花演繹當代幾何美學，如果想再讓整體造型活潑一點，甚至可以選擇同款，但搭配天空藍底色的小圓包喔！



Chanel

19圓形鍊帶包

香奈兒的經典圓型小包相信不用儂編再多說，但這款加入Chanel 19細節的2020年春夏新品，非常值得花點時間好好介紹它一下。點綴寬菱格紋縫線和三色金屬鍊帶，讓你再也不用猶豫該買金鍊或銀鍊，是一款所有願望一次滿足的完美小包。



Louis Vuitton

Boite Chapeau Souple

以經典旅行箱為靈感，縮小後打造的硬殼小包Boite Chapeau Souple，雖非當季主打款卻因為可愛的造型依舊熱銷，因此每季都持續推出不同的花色，來吸引時髦客購入，而本季點綴上巨大Monogram圖案的圓形硬殼小包更是讓人愛不釋手，也格外吸引年輕世代～



Marc Jacobs

Round Crossedbody

2020年春夏Marc Jacobs少女心十足，所有包款都染上甜美的粉嫩色調，即使是以黑色小牛皮為基底，也要在包身周圍滾上五彩繽紛的滾邊設計。整體包款約巴掌大，完美呼應本季依舊夯到不行的小包熱，但最深得儂編心的...是它叛逆中又帶點可愛調性的反差萌設計！



Gucci

迷你後背包

天生自帶萌氣的Gucci小圓包已經夠欠買，再加上後背帶變身後背包之後，萌度根本就是再三級跳！看似外型小巧卻能裝入所有日常必需品，非常適合周末背著出去踏青，無論搭配率性褲裝或是甜美洋裝都很OK！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Chanel、Louis Vuitton、Burberry、Gucci、Marc Jacobs提供



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