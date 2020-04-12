不用找代購了！NBＸthisisneverthat最帥聯名首登台　經典827必收

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南韓多個街頭品牌近年攻占全台各大選貨店，其中又以擁「街頭霸主」美名的thisisneverthat聲勢最大。thisisneverthat成立於2010年，近年靠著明星帶貨以及和New Balance的聯名系列在台灣打開知名度，如今在雙方迎來第三次的合作後，該系列即將首度登台販售，並且北中南都買得到，因此不用再透過代購跟飛南韓親自購買啦！

在 Instagram 查看這則貼文 thisisneverthat®（@thisisneverthat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 1:27 張貼

第三次聯手的thisisneverthat與New Balance，這次採用水洗感的黑、米白、軍綠三色帶出復古軍事的感覺，其設計以雙方標誌貫穿整個系列，當中共推出許多單品，包括連帽外套、長袖T-Shirt、短袖T-Shirt、工作短褲以及漁夫帽等配件，不過，台灣只會引進2款短袖T-Shirt以及工作短褲。

▲整體採用水洗感的黑、米白、軍綠三色帶出復古軍事的感覺。（圖／翻攝自thisisneverthat官網）







▲以雙方標誌為設計主軸，並推出連帽外套、T-Shirt、工作短褲、漁夫帽等單品。（圖／翻攝自thisisneverthat官網）

除了服飾受到關注外，雙方共同打造的New Balance 827也是今年重磅回歸的鞋款，所以在設計方面，承襲優異的復古鞋底與流線鞋身輪廓，而配色選擇上則使用黑色與卡其色為基調，並以麂皮、網眼布、反光片材質拼接製成。

▲今年重磅回歸的New Balance 827。（圖／翻攝自thisisneverthat官網）







▲使用黑色與卡其色為基調，並以麂皮、網眼布、反光片材質拼接製成。（圖／翻攝自thisisneverthat官網）

首次登台販售的thisisneverthat X New Balance聯名系列，預計將於4／16登陸New Balance西門町概念店、敦化店、台中三民店、勤美誠品店以及高雄新崛江店。

與此同時，時裝品牌Casablanca和New Balance的聯名正在如火如荼進行中，這次雙方採用New Balance 327鞋款為主，而設計靈感來自擁有貴族氣息的網球運動，因此主體配色選擇象徵著摩洛哥血統的橘色與綠色，並藉由放大的「N」字Logo來增加品牌辨識度。該鞋款預計將於4／18在Casablanca官網限量發售。

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