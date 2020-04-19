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愛漂亮、著迷偶像劇男主角！普遍特性竟成為女孩長期單身原因

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▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

面對感情總是怨天尤人，怪對方不懂妳、怪他人不懂珍惜妳，甚至怪男人對於新鮮感總是永無止境...當你腦中冒出這些疑問句的同時，妳會發現，妳已經是單身族中的VVIP！愛漂亮竟是單身多年的原因？兩性調查指出75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...

愛漂亮竟是單身原因？

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

談起單身這個敏感話題，肯定許多女性都選擇避而不談，總是以為感情除了緣分就是外在條件在做篩選，而自己則是被挑剩的那一個！單身真的和外貌有直接關係嗎？花了心思打扮、化妝卻遲遲不見男人們的目光又是為何？大陸的兩性專家就分析到，其實女人過度打扮、愛漂亮才是單身的原因！根據分析，男人對於外在條件優越的女性雖然著迷，但卻不會列為穩定交往的對象，而約會時過於高調的打扮反而會讓男人們產生距離感，並被外在框架了第一印象！

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

說了這麼多，不是叫你蓬頭垢面地去約會、相親，而是不要把「挑對象、脫單」這件事建立在外在條件下！過往華人的觀念總會說，女人就該要有大家閨秀的氣質、外貌甚至端莊打扮，甚至延伸出許多招桃穿搭、妝容等等，為的就是因應男人們的味口，但其實想找穩定感情的男性，真正喜歡的是女生第一眼的笑容與香味，那些漂亮洋裝、飾品甚至彩妝他們根本看不懂，就連儂編周遭的男性朋友都說第一次心動的瞬間，往往都是因為笑容而非打扮！

偶像劇情節約束了愛情

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

循著韓劇、偶像劇的標準公式，無非就是男生是高富帥，而女生是有點個性的小資女，從打鬧衍生出情愫並在第八集時有了親密接觸，看著看著好像這樣的愛情輪迴與相處步調就是感情的完美準則，但儂編告訴你，根據調查，高達75%女生的愛情觀受偶像劇影響，但卻有80%的男生對於偶像劇嗤之以鼻！想脫單就別再用韓劇男主角的標準看待身邊的對象，分析結果中就有1/3的單身女性就是敗在自己迷戀偶像劇的情節中，使男生避而遠之！

男人心裡都這麼想....3大魅力迷思是陷阱
 小女人的嬌氣錯了嗎？

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

還記得前陣子一部名為《撒嬌女人最好命》的電影掀起高話題度，劇中演活了小女人在男人面前吃香的模樣，但會撒嬌的小女人真的是男生們的理想型嗎？其實男人的胃口比女人的心更難捉摸，早期的大男人主義使男生喜歡疼愛像小貓一樣乖巧懂撒嬌的小女人，但近年生活型態與價值觀的轉變，80-90年後的新生代反而喜歡有主見，有個性的女孩，懂自己要什麼、不需要他人擔心與打點，對他們來說更吸引人注入時間培養感情。

女孩化打扮容易膩口？

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

碎花洋裝、蕾絲裙甚至粉嫩色系的女孩化穿搭造型真的合他們的胃口嗎？過往對於約會穿搭總有既定印象，那種裙裝、大家閨秀的氣質，不過那些都是老套約會守則！現在的男人，對於那種端莊、枯燥乏味的連身裙等女孩造型早就食之無味，對他們來說這樣女孩化的打扮不僅沒特色、無法彰顯個性，更會給人難以親近的距離感，下次與心儀對象見面時，不如換上輕鬆褲裝或是帶點俏皮感的裙裝，會讓他們對你的好感度更加分喔！
　
沒意見、溫柔就是好相處？

▲▼ 愛漂亮竟是單身原因？75%的女人的戀愛觀受偶像劇影響，但男人愛的其實是這個...（圖／Bella儂儂提供）

以前總是以為男人不喜歡多話、強勢，且意見多的女孩，甚至有許多女生為了迎合另一半的喜好，選擇壓抑自己的想法，當一個好配合、溫順的好姑娘 ~ 親愛的，其實現在的男人，喜歡的是有想法的女性！自然、坦率比起溫柔彆扭的笑容更吸引人，想吃什麼大聲說；不開心時大聲講；想去哪裡玩、什麼樣的行程都自己打點好，或許對他們來說，這年頭的擇偶對象不再只是好相處、好配合這麼簡單，男人們在尋找的是與自己性格契合，且獨立的陪伴。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

單身, 愛美, 偶像劇, 戀愛觀, 愛情, 兩性關係
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