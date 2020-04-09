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背黑醋栗色包包上班太有氣質　VICTORINOX染上清新調、隨手拍都IG美照

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▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)

▲VICTORINOX春夏注入夢幻色系，黑醋栗色托特包8,000元。（圖／VICTORINOX提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以瑞士刀著稱的VICTORINOX朝全方位精品發展，向來予人陽剛強悍的印象，但今年春夏完全顛覆眾人想像，推出Fresh Energy系列翻玩粉色調，從配件包款、行李箱、腕錶到集合剪刀與拆信刀等實用工具於一身的SwissCard Classic瑞士卡，全換上帶有灰色調的春夏新色，甜美但不過於高調，收服追求氣質設計的女性。

▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)

▲姊妹淘背著Victoria 2.0系列背包出遊，薄荷綠色與石灰藍色款各8,000元。

▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)
▲Connex系列登機箱換上薄荷綠新色，12,000元。

VICTORINOX直接點出薄荷綠、黑醋栗及石灰藍就是春夏流行色，甜美色調降低彩度後，給人平靜安定的力量，以實用機能著稱的Victoria 2.0系列後背包、托特包與肩背包，便換上新色，讓原本正式的商務包增添時尚感；而硬殼行李箱Connex系列也換上新裝，成為旅行的亮眼配件。

▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)

Fresh Energy春夏系列Alliance XS女錶有三色可供選擇，單只18,000元。

▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)
▲全球限量10,000件SwissCard Classic瑞士卡，集開信刀、剪刀、牙籤、加壓圓珠筆等小工具於一身，1,520元

熱賣的Alliance XS女錶也呼應Fresh Energy主題，推出薄荷綠、冰晶藍或香檳金三款面盤顏色；令人驚訝的是Swiss Classic削皮刀套組，以及集合開信刀、剪刀、小鉗、牙籤、加壓圓珠筆、大頭針，不銹鋼、尺、指甲銼、2.5毫米螺絲起子等小工具於一身的SwissCard Classic瑞士卡，都跟著繽紛一下，吸引女性收藏，別忘了清新調的Victorinox Morning Dew香水，每一件新品隨手拍都能當IG美照。

▲▼ VICTORINOX 。（圖／公關照)

▲靈感源自瑞士大自然的全新Victorinox Morning Dew香水，2500元。
 

不僅VICTORINOX隨著女性喜好轉變，萬寶龍（Montblanc）也積極搶佔女性市場，例如為Summit 2智能腕錶增加月相面盤的選項、柔和色調的錶帶，而書寫工具與周邊文具也從設計、顏色著手，吸引女性目光。

▲▼Montblanc 。（圖/公關照）▲▼Montblanc 。（圖/公關照）

▲萬寶龍Summit 2智能腕錶（左）33,000元，#146筆記本口袋文具系列5,200元。（圖／萬寶龍提供）
 

關鍵字：

VICTORINOX, Montblanc, 萬寶龍
fashion.net

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