柴犬紙幣萌到捨不得花！變成造型皮夾好實用　2款新色台灣就能買

編輯／Emily

日本雜貨品牌Furbaby先前與插畫家ぽん吉合作，設計出把可愛柴犬、貓咪印上紙幣的系列商品，不同面額搭配不同圖案，還做成皮夾、零錢包等實用小物，超萌造型實在讓人無法抵抗。現在這些商品在台灣也買得到，還推出橘色、薄荷綠兩款限定色，喜歡柴柴絕對必收。

▲「豆柴紙幣」系列推出多款商品。（圖／FurBaby提供，以下同）

平常用錢其實不太會注意鈔票上的圖案，但如果變成柴犬或貓咪這種超萌圖案，不只會多看幾眼，甚至被它萌到捨不得花。日本插畫家ぽん吉就把這些可愛動物結合紙幣，設計出一系列超Q產品。

▲柴犬結合鈔票的設計非常可愛。



這系列紙幣共六種面額，都搭配不同圖案，有一般柴犬，還有成犬後依舊有嬌小體型的「豆柴」，500日圓搭配五隻擠在一起的豆柴完全萌翻！另外還有招財貓紙幣以及聚在一起的幼貓圖案。

▲紙幣有六種不同圖案。



除了紙幣，這些圖案還被做成其他小物，有拉鍊式皮夾、票卡夾和零錢包…等等，全部都超級實用。最新款推出了橘色、薄荷綠兩色，目前在台灣就可以買得到囉！

▲現在推出橘色和薄荷綠兩個新色。



如果喜歡柴柴相關小物，也可以看看日本雜貨品Felissimo推出的柴犬拖鞋，拖鞋表面就是柴柴療癒的笑臉，還做出兩個凸出的耳朵，穿在腳上心情瞬間變好，有赤柴、黑柴、白柴三款造型，鞋底還鋪上柔軟的毛，穿起來超舒服。

▲柴犬拖鞋一雙售價2090日圓（約台幣577元）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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