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GREENGATE限定聯名午茶超夢幻　春意燦漫把餐桌變花園

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▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

▲GREENGATE 2020年春夏新品，與無聊咖啡合作推出限時展區。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

北歐家居品牌GREENGATE近期推出春夏新品，以花神與花仙子為繆思，將自家品牌拿手的自然元素，結合粉嫩色調的印花，讓使用者感受春日風情，想搶先體驗一下餐桌上春天花園的感受，近期GREENGATE也與網美店「無聊咖啡」推出聯名午茶套餐，夢幻的餐盤絕對讓你狂打卡！還可獲得品牌折價券及甜美茶巾喔！

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

好的居家產品一定能改變生活的氣氛，來自北歐的GREENGATE，一向以夢幻粉嫩結合自然興味的風格見長，在台培養不少死忠粉絲，該品牌特色為即使是不同系列，因主概念強烈，也可以相互搭配出一番家中美景。

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

本季備受矚目的兩大系列「VIVIANNE花仙子派對」、「CONSTANCE迎花神！繁花起舞」，以甜美桃紅花、綠枝葉元素，襯著經典白色調，搭配繽紛碎花叢、兔子甜點圖樣等可愛元素設計，讓專屬於春夏的美好花聚，打造質感多彩的生活風格。

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

為了讓使用者有最具立體感的場景體驗，GREENGATE首度與無聊咖啡合作，從4／8至4／28推出限定展，以最新春夏系列打造花草派對主題，於店內規劃三大展區，包括「花神餐桌」、「夢幻摩天輪」跟「北歐選品色彩Spotlight!」，用繽紛質感餐桌佈置呈現北歐生活的迷人風格與精神。

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

此外，還推出「GREENGATE x無聊咖啡 花神派對午茶」套餐，兵分的餐盤搭配無聊咖啡特選的甜蜜午茶組，讓整個心情都夢幻起來！且購買聯名午茶套餐，還能獲得限量品牌折價券及甜美茶巾，快去嚐鮮吧！

▲GREENGATE 2020年春夏新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GREENGATE, 居家, 丹麥, 北歐, 設計, 無聊咖啡, 午茶
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