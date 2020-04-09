宋慧喬「燙木馬捲」仙氣逼人！立刻引起跟風潮

「南韓國民女神」宋慧喬去年經歷離婚風波後鮮少出現在螢光幕前，但超高人氣依舊，每每出現必引起話題！和喬妹合作多年的韓國鞋子品牌《Suecomma Bonnie》公布了一組全新形象照，除了始終如一的凍齡外貌，有髮型教科書之稱的喬妹更燙上一頭捲髮！照片小露性感的氛圍，實在是太美啦～～～想一睹喬妹的神級美貌嗎？趕快跟著儂編一起看下去吧！



《SUECOMMA BONNIE》



最新春季宣傳照中，以俐落率性的服裝，搭配《Suecomma Bonnie》2020年春季新品鞋款，舉手投足盡顯清新甜美、少女感十足，超符合春暖花開的浪漫氛圍！不得不說39歲還能保持這樣好的狀態，真心讓人羨慕又佩服啊～加上喬妹自帶氣場、仙氣逼人，女神風範一覽無遺！另外女神更久違以長髮入鏡，以近期十分流行的復古「木馬捲」髮型登場，蓬鬆大捲度絲毫沒有讓人感覺老氣，反而讓視覺上更增添了幾分優雅～只能說太適合了啊！

除了以往的清新大方，宋慧喬這次也展現了與以往不同的一面！暗藍的睡袍搭配紅色高跟鞋，翹著二郎腿的姿勢更展現了修長的美腿～相比於先前經常出現的知性氛圍，這次的裝扮也以輕熟風韻示人，實在令人大開眼界！只能說這樣的女神怎麼能不愛上！



髮型教科書

宋慧喬一直是許多女孩心中的髮型範本，每次換髮型都能引起眾人效仿，甚至掀起一股流行風潮！從前陣子的韓劇《男朋友》中的俐落短髮引起話題，現在喬妹的「木馬捲」也造成熱潮，不少韓星也都爭相換上浪漫又率性的「木馬捲」髮型～「木馬捲」重點在於髮根輕盈蓬鬆，另外捲度大且紮實，塑造同時蓬鬆與厚實的復古風格！這個髮型更能增加視覺上的髮量，以達修飾臉型的「小臉效果」喔～

另外「木馬捲」也超適合愛美的懶人！早上只想多睡十分鐘、沒時間整理頭髮的女孩（儂編就是啊）也不擔心，只要輕輕用手撥一撥就能出門，若是有時間特別吹整的話，捲度也會更加明顯，不僅方便看起來又能擁有兼具個性與浪漫的魅力，超吸引人，心動不如趕緊預約髮型師Get同款美髮吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@suecommabonnie



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