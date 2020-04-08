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打開女星化妝包！吳謹言深色勾勒眼尾，打造靈動大眼

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▲▼吳謹言偏愛冷色眼影勾勒大眼。（圖／翻攝自小紅書、品牌提供）

▲吳謹言會以淺色打底，深色描繪眼尾，眼妝清淡卻有神。（圖／翻攝小紅書/吳謹言）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

在全球疫情影響之下，口罩僅露出的雙眼成了決勝關鍵，使得眼妝躍為整體妝容重點。因《延禧攻略》爆紅的吳謹言，最近也化身美妝博主在《小紅書》分享熱愛眼妝，她獨愛香緹卡飛行寶石四色眼彩盤，藉由層次感勾勒眼型，完全不擔心泡腫。

吳謹言在《小紅書》分享的正是冷色系的四色眼影，善用深淺層次打造電眼，她眼尾部分會已以冷冽粉紫色眼影做眼型的勾勒，不僅能消除眼睛的浮腫，更能輕鬆堆疊出具層次感，打造櫻花般的絕美眼妝。

▲▼吳謹言偏愛冷色眼影勾勒大眼。（圖／翻攝自小紅書、品牌提供）

▲香緹卡 2020春季 飛行寶石限量四色眼彩盤，#月光寒，2,800元。

她說道：「這款限量版剛出，我是在上市前拿到的，已經用了一段時間。剛看很平常的顏色，上眼驚艷到了，顏色層次感十足，粉質很柔，上眼顯色度很高，不怎麼飛粉。這盤很日常，單眼皮和雙眼皮都很友好。」

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▲▼吳謹言偏愛冷色眼影勾勒大眼。（圖／翻攝自小紅書、品牌提供）

▲Dior 經典五色眼影 粉櫻飛舞版（限量），#717，2,450元。

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▲Visée 晶緞璃花眼影盒，#PK-3 蘇芳罌粟紅，360元。

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▲Etude House　玩轉色彩九色眼彩盤，#深夜的星月光，950元。

▲▼吳謹言偏愛冷色眼影勾勒大眼。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown  Morag 9色眼彩盤，1,850元。

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關鍵字：

香緹卡, 吳謹言, 小紅書, 眼影, 推薦
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