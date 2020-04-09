【奧斯塔羅】你是個會在意八卦的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

嘴長在別人身上

管不了他人說些什麼

但面對關於你的八卦

會在意嗎？

今天就跟著奧斯一起來看看

你會在意關於你的八卦流言嗎？

牌l

選到這組牌的朋友，其實你內心算是個脆弱的人，這樣的牌組代表情緒與感情用事，內心深處的你很感性，並且面對別人的說嘴時不是不在乎，只是不會去表達出來，因為大多時候都只會在內心感到不愉快，尤其是你特別在意的事情，明明就很努力去做了，卻還是有莫名的評價出現，所以便會因此感到難過。奧斯提醒你，有時嘴長在別人身上，我們無法可管，自己還是要懂得調適喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，該說你內心強大，還是根本就活在自己的世界？基本上你完全不會在乎別人對你的評價，有句話是這麼說的：「如果你是從別人的嘴裡了解我，那代表你根本就不了解。」對你來說，如果有人因為他人對你的評價，而去影響你們之間的關係，那這樣的朋友會覺得不要也罷，雖然會稍稍感到不快，但這樣的狀態通常一下子就過了喔！

牌lll

選到這組牌的朋友是個挺理性的人，這樣的牌組代表理性與直接，你會發現和別人相處時從來不拐彎抹角，並且你擅長分辨與思考事情，就像你的個性一樣，面對八卦或評價，並不會跟那種人吵架或起爭執，因為你會思考並探討問題出在哪裡，最後調整自己，但若是莫名的八卦，那你就不會去理這些莫名其妙的言語囉！

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選到這組牌的朋友，就像個脫俗遠離俗世的人。因為這樣的牌組代表獨立與想法，你不會是那種隨波逐流的人，因為你有想法與在意的事情，因此只對感到在意的事情澄清，要是有你根本就不在意的八卦出現，你壓根就不會在意太多。另外，因為這樣的牌組有著離群索居的隱喻，所以你會發現你是個喜歡安靜且生活過得簡單的人，因此你身旁通常都會是知心好友喔！

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