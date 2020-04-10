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【奧斯塔羅】單身朋友限定！最近會有桃花降臨嗎？

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▲最近的桃花會柳暗花明嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

冷冷的天
好適合有個暖暖的擁抱
單身的朋友
孤單寂寞覺得冷了嗎？

趕快來跟奧斯老師測測這一題
最近桃花會柳暗花明嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，接下來認識對象結束單身的機會挺大的，這樣的牌組代表桃花與發展對象，所以要結束單身可要好好把握。奧斯老師提醒你，這樣的牌組多半代表正桃花，確實可以好好發展，當然你一定會好奇對象從哪來，首先這組牌代表「學習場合」，可以參加一些講座或是學習活動去認識新朋友。另外，還有「親朋好友」的介紹，都是有機會可以認識新對象的喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，奧斯老師要對你千叮嚀萬叮嚀了，最近的確是有一些桃花運勢，但偏向於爛桃花在，畢竟，這樣牌組代表欺騙或是第三者，有可能接下來認識的對象已經不是單身或是放很多條線的人，但偏偏你卻沒有發現這樣的狀態，所以奧斯老師要提醒抽到這組牌的你，接下來若有機會認識新對象，除非是熟識的朋友或同事，不然所認識的對象，都不要太快就投入感情唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，其實是有桃花運勢的，但你偏偏就是個情感不積極的人，雖然你可能會想結束單身，但容易在面對新桃花或是尋找新關係時開始犯懶，所以奧斯老師才說，針對有桃花這件事，你得趕快跳脫目前的舒適圈，積極出來認識新朋友，才有機會唷！

牌lV

選到這組牌的朋友，奧斯老師要問問你了，你真的可以接受一段感情了嗎？因為這樣的牌組代表繁雜與悲傷，有可能是你還沒走出情感傷害或是對某一段關係還念念不忘，當然有可能是來自生活太過忙碌，所以沒辦法讓你踏入一段關係裡頭，不過，奧斯老師會建議你將目前的現況調整一下，並整理自己的狀態，確定可以接受下一段感情後，再認真積極認識新對象會比較好。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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