fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0413-0419　射手步入穩定感情、雙魚事情多又操勞

>

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020413-0419奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：水瓶座事業運最旺！學／事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，並且在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

TOP2：射手座愛情運最旺！下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼，雖少了美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

本周需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：學／事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，但卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，進而轉為對目前環境的灰心。

2.雙子座愛情運需要留意：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力。

3.獅子座金錢運需要留意：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

牡羊座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：15

整體運勢★★
解析：下周牡羊朋友，對於環境將感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周重新面對，並且需要完全解決，因此讓內心感到疲憊，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，感覺煩躁或無力時要學習轉個念頭或想法，並適時放鬆自己，或許能改善許多。

愛情運勢★★★
解析：雙方之間的問題在下周願意花時間解決，不像過去存在逃避的感覺，將會是個有效處理情侶問題的一周，所以過去有什麼想法或感受一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，與同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩且能有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★
解析：下周正偏財運平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

金牛座

開運顏色：黃色
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：下周金牛朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得不堪負荷，同時也因下周對於事情掌握度渴望提升，所以會勉強自己接受一些能力外的事物，奧斯建議量力而為，要好好斟酌別讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★
解析：感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生點爭吵，只是下周的爭吵，自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半出現爭執還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，將責任攬在自我身上的狀況更加明顯，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意囉！

金錢運勢★★★
解析：偏財運不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

雙子座

開運顏色：紅色
幸運數字：45

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對時要盡快修正，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★
解析：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：目前的學／事業環境中呈現停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任什麼的工作，因此要多加注意了。

金錢運勢★★
解析：財運不佳的一周，投資或是買樂透都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧！

巨蟹座

開運顏色：綠色
幸運數字：85

整體運勢★★★★
解析：下周巨蟹朋友的思緒清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，整體來說會是還不錯的一周。唯一美中不足的是，下周會太著重於思考層面導致行動力下降，所以奧斯建議下周想好了就要付諸行動，才能讓思路與行動力相輔相成喔！

愛情運勢★★★★★
解析：下周雙方在愛情中的態度良好，開始懂得為了增進彼此情感而做部分調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面自我認同度提高，面對手邊工作將有良好的開始，如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機喔！

金錢運勢★★★★
解析：下周正偏財運皆不錯，但奧斯提醒下周善用理性思考的能力，將有機會為你帶來可觀錢財喔！

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：93

整體運勢★★★
解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，這樣的狀況也讓獅子朋友顯得有點手足無措，奧斯建議下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控間接毀了長久以來的努力喔！

愛情運勢★★
解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，一直以來和另一半存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

處女座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：05

整體運勢★★★
解析：處女朋友下周顯得比較沒有動力，雖然腦中仍舊有努力的想法，也想付諸行動，但卻怠惰了起來，並且面對人、事、物也提不起勁，奧斯建議下禮拜要積極一些，不論是手邊工作或是面對人、事、物都多提起些熱情會比較好喔！

愛情運勢★★
解析：對於目前的感情感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：提不起勁的狀況在學／事業方面更加明顯，基本上工作不會有太大的起伏，單純是自己對工作沒有想做太多的想法，並且也存在面對同事或上司有冷淡的狀況。

金錢運勢★★
解析：怠惰的狀況連帶影響到自己的專業能力，因此正財運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

天秤座

開運顏色：橘色
幸運數字：66

整體運勢★★★★
解析：平衡安穩的元素充斥在天秤朋友下周的生活中，過往的努力也在下周開始獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，特別是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了。另外，奧斯提醒下周的物質慾望提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別因一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為下周另一半將會是挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面對於現況感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒的是，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯，將讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

天蠍座

開運顏色：灰色
幸運數字：03

整體運勢★★★★★
解析：下周天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對事情的積極度增加，並且對於現況也開始感到不滿足，將開始積極成長自我，會是個行動力高的一周，奧斯建議要好好把握下禮拜了。

愛情運勢★★★★
解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況不足，因此下周將更願意經營新的承諾，在面對彼此時也有更高的熱情去規劃，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業成功的可能性提高許多，但目前的成果早已是預料中之事，因此不會停下步伐，將繼續努力在目前的工作中。另外，下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握了。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

射手座

開運顏色：藍色
幸運數字：26

整體運勢★★★★
解析：下周射手朋友顯得低調許多，但這樣的低調多為嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，所以要好好把握下周的好運勢囉！

愛情運勢★★★★
解析：下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼，雖少了美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面顯得更加實際，不像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓實力提升許多。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢良好，卻需要透過努力得到，因此多偏向是突如其來的案子，讓自己增加許多收入。

摩羯座

開運顏色：天空藍
幸運數字：18

整體運勢★★★
解析：下周摩羯朋友很多事情都必須親手親為去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，才能妥善處理事情喔！

愛情運勢★★★
解析：感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對感情感到沒信心，都該另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面關起和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援，才會比較好喔！

金錢運勢★★
解析：下周偏財運勢不佳，要多留意投資上的風險，並注意自己的花費是否正確，才能避免破財喔！

水瓶座

開運顏色：黑色
幸運數字：33

整體運勢★★★★★
解析：下周水瓶座朋友內、外在將調整的相當良好，對於目前的環境也感到相當大的滿足。另外，有接近成功的可能性，所以長久以來努力的成果，或許在下周就能看到成功的希望喔！奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一周要好好把握了。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足。另外，雙方在下周的感情生活將非常美滿；單身朋友下周則有望出現桃花，需要多注意了。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，並且在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★
解析：財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

雙魚座

開運顏色：紫色
幸運數字：56

整體運勢★★
解析：雙魚朋友下周憂心落寞許多，有許多事情無法如自己的意，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是份內的事卻要你來處理，而這些狀況都讓你疲憊許多，奧斯建議下周要適時的放鬆自己，別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★
解析：過往的感情回憶在下周浮現於兩人的愛情生活裡，將讓某一方感到不悅，所以下周要學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，但卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，進而轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，已避免造成自己的經濟壓力。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

全台蛋包飯精選來啦！牛肉咖哩、奶油白醬　免出國就能吃到道地日本口味

全台蛋包飯精選來啦！牛肉咖哩、奶油白醬　免出國就能吃到道地日本口味

杯麵喝剩的湯別丟！日清公開「3步驟變蒸蛋」網驚：超好吃

杯麵喝剩的湯別丟！日清公開「3步驟變蒸蛋」網驚：超好吃

《鬼媽媽》39歲金泰希生完兩胎嫩到炸　獨家「抗老煎餅」食譜大公開

《鬼媽媽》39歲金泰希生完兩胎嫩到炸　獨家「抗老煎餅」食譜大公開

春夏高顏值「精品運動鞋」盤點！PRADA餅乾鞋、JIMMY CHOO鑽石鞋底全都想要 從夢境看潛意識！高處墜落顯示內心不安、死亡代表有新開始 歐美超模都愛的金項鍊！Missoma高CP連凱特王妃也戴　千元就能入手 賈靜雯《成化十四年》變霸氣貴妃！回顧過去9套唯美古裝扮相 防疫社交距離一公尺到底有多遠？超萌兔子、刺蝟排排站　讓你看圖秒懂 孟耿如想逼哭黃子佼　設計對戒已逝愛犬當主角 極簡控最愛！日本「一片式皮革包」爆紅　到手自己組裝超特別

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面