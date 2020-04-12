奧斯塔羅12星座一周運勢0413-0419　射手步入穩定感情、雙魚事情多又操勞

2020413-0419奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：水瓶座事業運最旺！學／事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，並且在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

TOP2：射手座愛情運最旺！下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼，雖少了美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

本周需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：學／事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，但卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，進而轉為對目前環境的灰心。

2.雙子座愛情運需要留意：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力。

3.獅子座金錢運需要留意：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

牡羊座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：15

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友，對於環境將感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周重新面對，並且需要完全解決，因此讓內心感到疲憊，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，感覺煩躁或無力時要學習轉個念頭或想法，並適時放鬆自己，或許能改善許多。

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題在下周願意花時間解決，不像過去存在逃避的感覺，將會是個有效處理情侶問題的一周，所以過去有什麼想法或感受一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，與同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩且能有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★

解析：下周正偏財運平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

金牛座

開運顏色：黃色

幸運數字：62

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得不堪負荷，同時也因下周對於事情掌握度渴望提升，所以會勉強自己接受一些能力外的事物，奧斯建議量力而為，要好好斟酌別讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

解析：感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生點爭吵，只是下周的爭吵，自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時壓力大了起來，奧斯建議下周和另一半出現爭執還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，將責任攬在自我身上的狀況更加明顯，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：偏財運不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

雙子座

開運顏色：紅色

幸運數字：45

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒又朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎，如果意識到狀況不對時要盡快修正，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人共同解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力。

事業（學業）運勢★★★

解析：目前的學／事業環境中呈現停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於環境沒有信心，也不覺得自己能夠勝任什麼的工作，因此要多加注意了。

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周，投資或是買樂透都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧！

巨蟹座

開運顏色：綠色

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹朋友的思緒清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，整體來說會是還不錯的一周。唯一美中不足的是，下周會太著重於思考層面導致行動力下降，所以奧斯建議下周想好了就要付諸行動，才能讓思路與行動力相輔相成喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周雙方在愛情中的態度良好，開始懂得為了增進彼此情感而做部分調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面自我認同度提高，面對手邊工作將有良好的開始，如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正偏財運皆不錯，但奧斯提醒下周善用理性思考的能力，將有機會為你帶來可觀錢財喔！

獅子座

開運顏色：白色

幸運數字：93

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，這樣的狀況也讓獅子朋友顯得有點手足無措，奧斯建議下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控間接毀了長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，一直以來和另一半存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

處女座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：05

整體運勢★★★

解析：處女朋友下周顯得比較沒有動力，雖然腦中仍舊有努力的想法，也想付諸行動，但卻怠惰了起來，並且面對人、事、物也提不起勁，奧斯建議下禮拜要積極一些，不論是手邊工作或是面對人、事、物都多提起些熱情會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：對於目前的感情感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有太想多做些什麼，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法冷落了另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：提不起勁的狀況在學／事業方面更加明顯，基本上工作不會有太大的起伏，單純是自己對工作沒有想做太多的想法，並且也存在面對同事或上司有冷淡的狀況。

金錢運勢★★

解析：怠惰的狀況連帶影響到自己的專業能力，因此正財運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素充斥在天秤朋友下周的生活中，過往的努力也在下周開始獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，特別是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了。另外，奧斯提醒下周的物質慾望提升許多，要多留意金錢上的平衡，可別因一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為下周另一半將會是挺需要你的喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面對於現況感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒的是，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯，將讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

天蠍座

開運顏色：灰色

幸運數字：03

整體運勢★★★★★

解析：下周天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對事情的積極度增加，並且對於現況也開始感到不滿足，將開始積極成長自我，會是個行動力高的一周，奧斯建議要好好把握下禮拜了。



愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況不足，因此下周將更願意經營新的承諾，在面對彼此時也有更高的熱情去規劃，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業成功的可能性提高許多，但目前的成果早已是預料中之事，因此不會停下步伐，將繼續努力在目前的工作中。另外，下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握了。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：26

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友顯得低調許多，但這樣的低調多為嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，所以要好好把握下周的好運勢囉！

愛情運勢★★★★

解析：下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼，雖少了美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面顯得更加實際，不像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓實力提升許多。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢良好，卻需要透過努力得到，因此多偏向是突如其來的案子，讓自己增加許多收入。

摩羯座

開運顏色：天空藍

幸運數字：18

整體運勢★★★

解析：下周摩羯朋友很多事情都必須親手親為去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，才能妥善處理事情喔！

愛情運勢★★★

解析：感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對感情感到沒信心，都該另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面關起和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援，才會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運勢不佳，要多留意投資上的風險，並注意自己的花費是否正確，才能避免破財喔！

水瓶座

開運顏色：黑色

幸運數字：33

整體運勢★★★★★

解析：下周水瓶座朋友內、外在將調整的相當良好，對於目前的環境也感到相當大的滿足。另外，有接近成功的可能性，所以長久以來努力的成果，或許在下周就能看到成功的希望喔！奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一周要好好把握了。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足。另外，雙方在下周的感情生活將非常美滿；單身朋友下周則有望出現桃花，需要多注意了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，並且在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

雙魚座

開運顏色：紫色

幸運數字：56

整體運勢★★

解析：雙魚朋友下周憂心落寞許多，有許多事情無法如自己的意，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，像是不是份內的事卻要你來處理，而這些狀況都讓你疲憊許多，奧斯建議下周要適時的放鬆自己，別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶在下周浮現於兩人的愛情生活裡，將讓某一方感到不悅，所以下周要學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，但卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，進而轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，已避免造成自己的經濟壓力。

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